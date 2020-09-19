У Зеленського назвали умови проведення виборів в ОРДЛО

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив позицію української влади стосовно проведення місцевих виборів на території ОРДЛО.

Джерело: повідомлення Офісу президента України у Телеграм

Дослівно: "Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що проведення місцевих виборів на непідконтрольній Україні території Донбасу можливе лише після повної деокупації, врегулювання всіх безпекових питань та з дотриманням стандартів ОБСЄ".

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Нагадаємо: Представники Росії і в "мінських", і в "нормандських" переговорах домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Вибори на цих територіях означатимуть легітимізацію фейкових республік "Л/ДНР", чого Київ намагається не допустити.

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