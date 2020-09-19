У Зеленського назвали умови проведення виборів в ОРДЛО
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив позицію української влади стосовно проведення місцевих виборів на території ОРДЛО.
Джерело: повідомлення Офісу президента України у Телеграм
Дослівно: "Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що проведення місцевих виборів на непідконтрольній Україні території Донбасу можливе лише після повної деокупації, врегулювання всіх безпекових питань та з дотриманням стандартів ОБСЄ".
Читайте також: Війна "виборами". Як Росія намагається створити в Україні ілюзію миру на Донбасі
Нагадаємо: Представники Росії і в "мінських", і в "нормандських" переговорах домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Вибори на цих територіях означатимуть легітимізацію фейкових республік "Л/ДНР", чого Київ намагається не допустити.
Передісторія:
- 15 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори на окупованих територіях 25 жовтня не проводяться, а будуть призначені лише після деокупації та припинення збройної агресії Росії проти України, зокрема виведення і роззброєння незаконних збройних формувань та відновлення контролю України за своїм кордоном.
- У серпні Леонід Кравчук розповів, що на засіданні ТКГ 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.
- 11 вересня після зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у Берліні заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що "домовилися, що найближчим часом у Верховній Раді буде розглянуто постанову, яка коригує ту постанову, яка було ухвалена 15 липня".
- Згодом керівник Офісу президента Україна Андрій Єрмак запевнив, що українська сторона під час зустрічі радників у "нормандському форматі" не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори задля проведення їх на непідконтрольних уряду територіях.