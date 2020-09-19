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У Зеленского назвали условия проведения выборов в ОРДЛО

Суббота, 19 сентября 2020, 09:58

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил позицию украинских властей относительно проведения местных выборов на территории ОРДЛО.

Источник: сообщение Офиса президента Украины в Телеграмм

Дословно: "Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что проведение местных выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса возможно только после полной деоккупации, урегулирование всех вопросов безопасности и с соблюдением стандартов ОБСЕ".

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Напомним: Представители России и в "минских", и в "нормандских" переговорах добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Выборы на этих территориях будут означать легитимизацию фейковых республик "Л/ДНР", чего Киев пытается не допустить.

Предыстория:

  • 15 июля 2020 года Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. В соответствии с ней, местные выборы на оккупированных территориях 25 октября не проводятся, а будут назначены только после деоккупации и прекращения вооруженной агрессии России против Украины, включая вывод и разоружение незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля Украины над своей границей. 
  • В августе Леонид Кравчук рассказал, что на заседании ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.
  • 11 сентября после встречи советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что "договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".
  • Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что украинская сторона во время встречи советников в "нормандском формате" не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.

Украинская правда
Темы: виборыДонбассАндрей ЕрмакОфис президентаЗеленский


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