У Зеленского назвали условия проведения выборов в ОРДЛО

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил позицию украинских властей относительно проведения местных выборов на территории ОРДЛО.

Источник: сообщение Офиса президента Украины в Телеграмм

Дословно: "Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что проведение местных выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса возможно только после полной деоккупации, урегулирование всех вопросов безопасности и с соблюдением стандартов ОБСЕ".

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Напомним: Представители России и в "минских", и в "нормандских" переговорах добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Выборы на этих территориях будут означать легитимизацию фейковых республик "Л/ДНР", чего Киев пытается не допустить.

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