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Підозрюваний у нападі на Балуха тікав перед затриманням – поліція

Субота, 19 вересня 2020, 22:11
ФОТО: ВОЛОДИМИР ШУТАЄВ, ZN.UA

Підозрюваний у побитті колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха намагався втекти від поліції.

Джерело: заступник голови Нацполіції, начальник поліції Києва Андрій Крищенко в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Це тяжкий злочин. Особа намагалася втекти, коли до нього прийшли поліцейські, чітко розуміючи зі ЗМІ, чому. Тому прокурор просив, а суд задовольнив, рішення суду я не коментую".

Деталі: За словами начальника поліції Києва, є свідчення, що конфлікт між потерпілим і зловмисником виник несподівано.

Пряма мова: "Це покази свідків і самого підозрюваного. Коли ми зможемо поспілкуватися з потерпілим, можливо, буде інша картина".

Передісторія:

  • 8 вересня вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Його знайшли побитим на Гідропарку в Києві з важкою травмою голови.
  • Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території Гідропарку. Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.
  • 18 вересня поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Балуха.
  • 19 вересня суд заарештував підозрюваного на 2 місяці без права застави.
  • Лікарі планують вивести Балуха з медикаментозного сну наступного тижня.

Теми: Балухполіціянапад


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