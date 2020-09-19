Підозрюваний у нападі на Балуха тікав перед затриманням – поліція

Підозрюваний у побитті колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха намагався втекти від поліції.

Джерело: заступник голови Нацполіції, начальник поліції Києва Андрій Крищенко в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Це тяжкий злочин. Особа намагалася втекти, коли до нього прийшли поліцейські, чітко розуміючи зі ЗМІ, чому. Тому прокурор просив, а суд задовольнив, рішення суду я не коментую".

Деталі: За словами начальника поліції Києва, є свідчення, що конфлікт між потерпілим і зловмисником виник несподівано.

Пряма мова: "Це покази свідків і самого підозрюваного. Коли ми зможемо поспілкуватися з потерпілим, можливо, буде інша картина".

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