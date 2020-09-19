Подозреваемый в нападении на Балуха убегал перед задержанием – полиция

Подозреваемый в избиении бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха пытался скрыться от полиции.

Источник: заместитель председателя Нацполиции, начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Это тяжкое преступление. Лицо пыталось убежать, когда к нему пришли полицейские, четко понимая со СМИ, почему. Поэтому прокурор просил, а суд удовлетворил, решение суда я не комментирую".

Детали: По словам начальника полиции Киева, есть свидетельства, что конфликт между потерпевшим и злоумышленником возник неожиданно.

Прямая речь: "Это показания свидетелей и самого подозреваемого. Когда мы сможем пообщаться с потерпевшим, возможно, будет другая картина".

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