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Подозреваемый в нападении на Балуха убегал перед задержанием – полиция

Суббота, 19 сентября 2020, 22:11
ФОТО: ВЛАДИМИР ШУТАЕВ, ZN.UA

Подозреваемый в избиении бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха пытался скрыться от полиции.

Источник: заместитель председателя Нацполиции, начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Это тяжкое преступление. Лицо пыталось убежать, когда к нему пришли полицейские, четко понимая со СМИ, почему. Поэтому прокурор просил, а суд удовлетворил, решение суда я не комментирую".

Детали: По словам начальника полиции Киева, есть свидетельства, что конфликт между потерпевшим и злоумышленником возник неожиданно.

Прямая речь: "Это показания свидетелей и самого подозреваемого. Когда мы сможем пообщаться с потерпевшим, возможно, будет другая картина".

Предыстория:

  • Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.
  • 18 сентября полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Балуха.
  • 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.
  • Врачи планируют вывести бывшего политзаключенного Владимира Балуха из медикаментозного сна на следующей неделе.

Темы: Балухполициянападение


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