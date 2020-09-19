Подозреваемый в нападении на Балуха убегал перед задержанием – полиция
Суббота, 19 сентября 2020, 22:11
Подозреваемый в избиении бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха пытался скрыться от полиции.
Источник: заместитель председателя Нацполиции, начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "Украина 24"
Прямая речь: "Это тяжкое преступление. Лицо пыталось убежать, когда к нему пришли полицейские, четко понимая со СМИ, почему. Поэтому прокурор просил, а суд удовлетворил, решение суда я не комментирую".
Детали: По словам начальника полиции Киева, есть свидетельства, что конфликт между потерпевшим и злоумышленником возник неожиданно.
Прямая речь: "Это показания свидетелей и самого подозреваемого. Когда мы сможем пообщаться с потерпевшим, возможно, будет другая картина".
Предыстория:
- Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
- Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.
- 18 сентября полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Балуха.
- 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.
- Врачи планируют вывести бывшего политзаключенного Владимира Балуха из медикаментозного сна на следующей неделе.