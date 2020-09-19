Балуха планують вивести з медикаментозного сну
Субота, 19 вересня 2020, 13:37
Лікарі планують вивести колишнього політв'язня Володимира Балуха з медикаментозного сну наступного тижня.
Джерело: народна депутатка Ірина Геращенко у Facebook
Деталі: За словами Геращенко, медики оцінюють стан колишнього політв'язня як стабільний та очікують покращення.
Пряма мова: "Від лікарів В. Балуха: "Пацієнт стабільний. Якщо динаміка буде позитивною, наступного тижня спробуємо вивести з медикаментозного сну".
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Нагадаємо: 18 вересня стало відомо, що поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха.
Передісторія:
- 8 вересня стало відомо, що вночі сильно побили колишнього політв'язняКремля Володимира Балуха.
- Балуха знайшли побитим на Гідропарку в Києві. У нього важка травма голови.
- Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території "Гідропарку". Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.
- 11 вересня повідомлялося, що Володимира Балухалікарі ввели в стан медикаментозної коми. Досі стан пацієнта залишається стабільно важким.
Українська правда