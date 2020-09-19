Балуха планують вивести з медикаментозного сну

Лікарі планують вивести колишнього політв'язня Володимира Балуха з медикаментозного сну наступного тижня.

Джерело: народна депутатка Ірина Геращенко у Facebook

Деталі: За словами Геращенко, медики оцінюють стан колишнього політв'язня як стабільний та очікують покращення.

Пряма мова: "Від лікарів В. Балуха: "Пацієнт стабільний. Якщо динаміка буде позитивною, наступного тижня спробуємо вивести з медикаментозного сну".

Читайте також: Якщо прибрати з Криму армію, ми побачимо, яких прапорів над будинками буде більше – Володимир Балух

Нагадаємо: 18 вересня стало відомо, що поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха.

Передісторія: