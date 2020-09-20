Без зміни постанови про місцеві вибори РФ блокуватиме роботу ТКГ — Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кравчук вважає, що Росія та представники формувань ОРДЛО будуть блокувати всю роботу ТКГ, якщо український парламент не змінить постанову про місцеві вибори.

Джерело: Кравчук у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Сьогодні вже очевидно на всіх зустрічах Тристоронньої контактної групи, всі питання, які обговорюються, впираються в одне: Росія і ОРДЛО заявляють офіційно, що поки не буде змінена постанова Верховної Ради, то всі питання будуть заблоковані".

Деталі: Кравчук визнав, що не знає, чи підтримають парламентарі зміни до постанови про місцеві вибори. Він додав, що Україна має шукати відповіді на всі питання, навіть якщо бажання домовлятися є лише з боку Києва.

Діюча постанова про місцеві вибори в Україні, яку затвердила Рада, передбачає, що місцеві вибори на окупованих територіях можуть відбутися лише за умови деокупації, виведення усіх незаконних збройних формувань з території України та відновлення контролю над кордонами.

Нагадаємо: Представники Росії і в "мінських", і в "нормандських" переговорах домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Вибори на цих територіях означатимуть легітимізацію фейкових республік "Л/ДНР", чого Київ намагається не допустити.

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