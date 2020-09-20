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Без зміни постанови про місцеві вибори РФ блокуватиме роботу ТКГ — Кравчук

Неділя, 20 вересня 2020, 14:58
Без зміни постанови про місцеві вибори РФ блокуватиме роботу ТКГ — Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кравчук вважає, що Росія та представники формувань ОРДЛО будуть блокувати всю роботу ТКГ, якщо український парламент не змінить постанову про місцеві вибори.

Джерело: Кравчук у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Сьогодні вже очевидно на всіх зустрічах Тристоронньої контактної групи, всі питання, які обговорюються, впираються в одне: Росія і ОРДЛО заявляють офіційно, що поки не буде змінена постанова Верховної Ради, то всі питання будуть заблоковані".

Деталі: Кравчук визнав, що не знає, чи підтримають парламентарі зміни до постанови про місцеві вибори. Він додав, що Україна має шукати відповіді на всі питання, навіть якщо бажання домовлятися є лише з боку Києва.

Діюча постанова про місцеві вибори в Україні, яку затвердила Рада, передбачає, що місцеві вибори на окупованих територіях можуть відбутися лише за умови деокупації, виведення усіх незаконних збройних формувань з території України та відновлення контролю над кордонами.

Нагадаємо: Представники Росії і в "мінських", і в "нормандських" переговорах домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Вибори на цих територіях означатимуть легітимізацію фейкових республік "Л/ДНР", чого Київ намагається не допустити.

Передісторія:

  • 15 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори на окупованих територіях 25 жовтня не проводяться, а будуть призначені лише після деокупації та припинення збройної агресії Росії проти України, зокрема виведення і роззброєння незаконних збройних формувань та відновлення контролю України за своїм кордоном.
  • У серпні Леонід Кравчук розповів, що на засіданні ТКГ 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.
  • 11 вересня після зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у Берліні заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що "домовилися, що найближчим часом у Верховній Раді буде розглянуто постанову, яка коригує ту постанову, яка було ухвалена 15 липня".
  • Згодом керівник Офісу президента Україна Андрій Єрмак запевнив, що українська сторона під час зустрічі радників у "нормандському форматі" не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори задля проведення їх на непідконтрольних уряду територіях. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОвибориКравчукДонбас
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