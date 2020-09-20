Без изменения постановления о местных выборах РФ заблокирует работу ТКГ – Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук считает, что Россия и представители формирований ОРДЛО будут блокировать всю работу ТКГ, если украинский парламент не изменит постановление о местных выборах.

Источник: Кравчук в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Сегодня уже очевидно на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются, упираются в одно: Россия и ОРДЛО официально заявляют, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы".

Детали: Кравчук признал, что не знает, поддержат ли парламентарии изменения в постановление о местных выборах. Он добавил, что Украина должна искать ответы на все вопросы, даже если желание договариваться есть только со стороны Киева.

Действующее постановление о местных выборах в Украине, которое утвердила Рада, предполагает, что местные выборы на оккупированных территориях могут состояться только при условии деоккупации, вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины и восстановления контроля над границами.

Напомним: Представители России и в "минских", и в "нормандских" переговорах добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Выборы на этих территориях будут означать легитимизацию фейковых республик "Л/ДНР", чего Киев пытается не допустить.

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