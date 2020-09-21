Нардепа Юрченко арестовали с альтернативой залога

Суд арестовал с возможностью выйти под залог подозреваемого во взяточничестве нардепа Александра Юрченко.

Источник: заседание Высшего антикоррупционного суда

Прямая речь судьи: "Выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей в виде залога в размере 3 млн 1656 грн.

Детали: Прокурор просил для Юрченко содержание под стражей с возможностью внести 6,5 млн грн залога

Сам Юрченко себя виновным не признает и, по словам защиты, никаких взяток не брал.

Между тем защита нардепа отмечает, что детектив НАБУ под прикрытием якобы провоцировал преступление.

Дословно: "Есть все основания считать и утверждать, что уголовное правонарушение, в отношении которого открыто уголовное производство, не было бы совершено без вмешательства правоохранительных органов, непосредственно детектива НАБУ".

Предыстория:

13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.

Генпрокурор Ирина Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств. 17 сентября стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко и даже ходатайство об аресте для него.

17 сентября парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и заботятся об аресте с альтернативой 6,5 млн гривен залога.

18 сентября Юрченконе явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

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