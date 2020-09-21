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Степанов натякнув, що хоче працювати главою МОЗ та депутатом Одеської облради одночасно

Понеділок, 21 вересня 2020, 23:59

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що його робота депутатом Одеської обласної ради не вплине на роботу в МОЗ.

Джерело: Степанов в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Степанова: "Ніяким чином моє очолення списку в Одеську обласну раду не вплине на мою роботу в Міністерстві охорони здоров’я".

Деталі: На запитання, чи залишить він МОЗ після обрання в облраду Одеси, Степанов відповів: "Чому? Депутат обласної ради не є посадовою особою, він не є депутатом Верховної Ради, який не може працювати на інших посадах".

Він наголосив, що не піде з посади міністра, хоча "багато хто про це мріє".

Цьому передувало: 15 вересня у президентській партії вирішили, що список "Слуги народу" на виборах в Одеську облраду очолить міністр охорони здоров'я і колишній голова обласної держадміністрації Максим Степанов.

Степанов із 12 січня 2017 року до 10 квітня 2019 року очолював Одеську ОДА. 6 квітня 2019 року тодішній президент Петро Порошенко відсторонив його від виконання обов’язків, але Степанов відмовлявся полишати посаду.

30 березня 2020 року Степанов очолив Міністерство охорони здоров'я України в Кабінеті міністрів Дениса Шмигаля, ставши четвертим міністром на цій посаді за 7 місяців.

Роман Петренко, УП
Теми: СтепановМОЗКабінет міністрівОдеська область


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