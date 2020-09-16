Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Слуги" висунули голову МОЗ на вибори в Одеську облраду – депутатка

Середа, 16 вересня 2020, 08:33

Народна депутатка від "Голосу" Соломія Бобровська заявляє, що партія "Слуга народу" подала міністра охорони здоров’я Максима Степанова першим номером у списку на вибори до Одеської обласної ради.

Джерело: Бобровська у Facebook

Пряма мова Бобровської: "Не розваливши до кінця МОЗ, чинний міністр охорони здоров’я Максим Степанов йде першим!! номером в Одеську обласну раду від....Слуги народу!

Якраз під відставку уряду всі шукають собі нові місця. Оце так міністерські виборчі букети".

Довідка: Максим Степанов пару років очолював Одеську обласну державну адміністрацію, а тепер очолює Міністерство охорони здоров’я.

Степанов у 2008-2010  роках працював першим заступником голови Одеської обласної держадміністрації Миколи Сердюка, їх обох звільнили, коли до влади прийшов Віктор Янукович.

З 12 січня 2017 року до 10 квітня 2019 року Степанов очолював Одеську ОДА. 6 квітня 2019 року тодішній президент Петро Порошенко відсторонив його від виконання обов’язків, але Степанов відмовлявся полишати посаду.

30 березня 2020 року Степанов очолив Міністерство охорони здоров'я України в Кабінеті міністрів Дениса Шмигаля, ставши четвертим міністром на цій посаді за 7 місяців.

Теми: СтепановСлуга народувибориОдеська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Донбасі загинув військовий, ще троє отримали поранення напередодні

документСправа Шеремета: до ЄСПЛ надійшла заява Антоненка проти України

"Динамо" проходить до фінального раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів

Новини 15 вересня: хабар для "слуги", хасиди в Умані

Лукашенко хоче домовитися з Україною про зелений коридор для хасидів

інфографіка"Слуга народу" випереджає "ЄС" у Києві – "Рейтинг"

Усі новини...
Степанов
Степанова обурило святкування дня Одеси: Це за межею здорового глузду
У МОЗ та ЦВК думають над тим, як проводити вибори в умовах пандемії
Для госпіталізації достатньо ІФА-тесту на COVID-19 – Степанов
Останні новини
08:33
"Слуги" висунули голову МОЗ на вибори в Одеську облраду – депутатка
08:00
Головні новини вівторка і ночі: хабар для Юрченка, хасиди в Умані
07:54
На Донбасі загинув військовий, ще троє отримали поранення напередодні
06:36
ФотоМешканці Харкова поставляли продукти в ОРДО на мільйони гривень – СБУ
04:54
Пандемія: добова захворюваність не зменшується
03:37
Хасиди на кордоні забезпечені всім необхідним – МЗС
02:31
Палестинці ракетами обстріляли Ізраїль під час підписання мирних угод
01:43
У Росії пропонують блокувати інтернет-ресурси без рішення суду 
01:03
Коболєв розраховує на $2 млрд від Росії за транзит газу у цьому році
00:22
Папа Римський подумає над тим, щоб відвідати Білорусь
Усі новини...