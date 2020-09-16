Список президентської партії "Слуга народу" на виборах в Одеську облраду очолить міністр охорони здоров'я і колишній голова обласної адміністрації Максим Степанов.

Джерело: "Думская", співрозмовники УП, депутат "Голосу" Соломія Бобровська

Деталі: Партійна конференція "Слуги народу" 15 вересня пройшла в готельному комплексі "Портофіно" на пляжі в Аркадії, на ній були узгоджені списки на місцеві вибори на Одещині.

Джерела "Української правди" у партії "Слуга народу" підтвердили інформацію про висування Степанова.

Другим номером в обласному списку йде нардеп і колишній віце-губернатор Сергій Колебошин, третім – підприємець Григорій Діденко, четвертим – чинний депутат облради від "Опоблоку" Ірина Ковалишен, п'ятим – директор обласного департаменту соціальної та сімейної політики Лілія Коваленко.

До міськради Одеси перша п'ятірка президентської партії була відома раніше: артист Олег Філімонов, банкір Вадим Мороховський, заступник директора худмузею Олександра Ковальчук, шахістка Наталія Жукова та Ігор Коваль, який допрацьовує останні місяці на посаді ректор Одеського університету Мечникова.

На виборах мерів Южного й Ізмаїла "слуги народу" підтримають чинних міських голів – Володимира Новацького та Андрія Абрамченка. У мери Ананьєва СН висунула Людмилу Рєзникову, Подольська – підприємця, власника торгового дому "Імперія холоду" Олега Албанського.

Коментар Бобровської: "Не розваливши до кінця МОЗ, чинний міністр охорони здоров’я Максим Степанов йде першим!! номером в Одеську обласну раду від.... Слуги народу! Якраз під відставку уряду всі шукають собі нові місця. Оце так міністерські виборчі букети".

Довідка: Максим Степанов пару років очолював Одеську обласну державну адміністрацію, а тепер очолює Міністерство охорони здоров’я.

Степанов у 2008-2010 роках працював першим заступником голови Одеської обласної держадміністрації Миколи Сердюка, їх обох звільнили, коли до влади прийшов Віктор Янукович.

Степанов із 12 січня 2017 року до 10 квітня 2019 року очолював Одеську ОДА. 6 квітня 2019 року тодішній президент Петро Порошенко відсторонив його від виконання обов’язків, але Степанов відмовлявся полишати посаду.

30 березня 2020 року Степанов очолив Міністерство охорони здоров'я в Кабінеті міністрів Дениса Шмигаля, ставши четвертим міністром на цій посаді за 7 місяців.

Фракція "Голос" у травні вирішила збирати голоси за відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я – і в липні зареєструвала в парламенті проєкт постанови про його звільнення.