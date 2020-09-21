Степанов намекнул, что хочет работать главой Минздрава и депутатом Одесского облсовета одновременно

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его работа депутатом Одесского областного совета не повлияет на работу в Минздраве.

Источник: Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Степанова: "Никоим образом мое возглавление списка в Одесский областной совет не повлияет на мою работу в Министерстве здравоохранения".

Детали: На вопрос, оставит ли он МЗ после избрания в облсовет Одессы, Степанов ответил: "Почему? Депутат областного совета не является должностным лицом, он не является депутатом Верховной Рады, который не может работать на других должностях".

Он отметил, что не уйдет с должности министра, хотя "многие об этом мечтает".

Этому предшествовало: 15 сентября в президентской партии решили, что список "Слуги народа" на выборах в Одесский облсовет возглавит министр здравоохранения и бывший глава областной госадминистрации Максим Степанов.

Степанов с 12 января 2017 года по 10 апреля 2019 года возглавлял Одесскую ОГА. 6 апреля 2019 тогдашний президент Петр Порошенко отстранил его от исполнения обязанностей, но Степанов отказывался покидать пост.

30 марта 2020 года Степанов возглавил Министерство здравоохранения Украины в Кабинете министров Дениса Шмыгаля, став четвертым министром на этой должности за 7 месяцев.