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Степанов відчитав владу Запоріжжя за концерти: Це просто треш якийсь

Вівторок, 22 вересня 2020, 10:01

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов переконаний, що в Запорізькій області далі зростатиме кількість хворих на COVID-19 після святкування "Khortytsia Freedom" у Запоріжжі.

Джерело: Степанов на щоденному брифінгу 22 вересня

Пряма мова: "У нас у Запорізькій області захворіли 100 осіб. Я вчора побачив світлини з проведення свята "Khortytsia Freedom", на якому зібралися, я думаю, десятки тисяч людей. Був концерт…

Питання до організаторів цих свят – до місцевої влади, наскільки я розумію: вам просто не дає спокою, що ви не знаходитеся у своєрідних "лідерах" по кількості захворюваних кожного дня?

Тиждень тому, у понеділок, ми провели за моєї ініціативи нараду з мерами міст, обласних центрів. Це була, як мені здавалося, достатньо конструктивна розмова, як нам побороти коронавірусну хворобу… Ми домовилися, що ми не граємо в політику і не використовуємо COVID-19 при політичній боротьбі.

Ми почули прохання мерів по дитячих садочках, по школах, в який спосіб краще робити, почули ваші поради, знайшли спільні рішення. Домовилися, що обмеження в червоній зоні будуть встановлюватися рішенням (державної комісії) ТЕБ та НС із обов’язковим залученням регіональних комісій ТЕБ та НС. І головне: ми домовилися, що ми не проводимо масових заходів, бо вони є дуже великою небезпекою з точки зору поширення коронавірусної хвороби.

Обов’язково треба було провести такий захід (у Запоріжжі – ред.), зібрати десятки тисяч людей?.. У мене немає жодного питання до людей, у мене питання до організаторів. Вибачте, це просто треш якийсь – те, що ви робите. У мене просто немає іншого слова, коли я побачив ці світлини, з проведення цієї події. Треба було обов’язково проводити концерт у такий спосіб?".

Деталі: Голова МОЗ наголосив, що звернеться до "колег, які відповідають за заходи контролю" щодо реагування і складання протоколів.

Степанов упевнений, що у Запорізькій області буде збільшення кількості хворих на COVID-19 після проведення таких масових заходів.

Довідка: Фестиваль "Khortytsia Freedom-2020" відбувся 19-20 серпня у запорізькому парку Металургів. У програмі заходу анонсувалися, зокрема, виступи Сергія Бабкіна, Олі Полякової, гуртів "Ляпіс 98", "Плач Єремії" та "ДахаБраха". 

 

Теми: ЗапоріжжякарантинСтепанов


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