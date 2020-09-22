Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что в Запорожской области продолжит расти количество больных COVID-19 после празднования "Khortytsia Freedom" в Запорожье.

Источник: Степанов на ежедневном брифинге 22 сентября

Прямая речь: "У нас в Запорожской области (за последние сутки – ред.) заболели 100 человек. Я вчера увидел фотографии с проведения праздника "Khortytsia Freedom", на котором собрались, я думаю, десятки тысяч людей. Был концерт...

Вопрос к организаторам этих праздников – к местным властям, насколько я понимаю: вам просто не дает покоя, что вы не находитесь в своеобразных "лидерах" по количеству заболевавших каждый день?

Неделю назад, в понедельник, мы провели по моей инициативе совещание с мэрами городов, областных центров. Это был, как мне казалось, достаточно конструктивный разговор, как нам побороть коронавирусную болезнь... Мы договорились, что мы не играем в политику и не используем COVID-19 при политической борьбе.

Мы услышали просьбу мэров по детским садам, по школам, как лучше делать, услышали ваши советы, нашли общие решения. Договорились, что ограничения в красной зоне будут устанавливаться решением (государственной комиссии) ТЭБ и ЧС с обязательным привлечением региональных комиссий ТЭБ и ЧС. И главное: мы договорились, что мы не проводим массовых мероприятий, так как они являются очень большой опасностью с точки зрения распространения коронавирусной болезни.

Обязательно надо было провести такое мероприятие (в Запорожье – ред.), собрать десятки тысяч людей?.. У меня нет вопросом к людям, у меня есть вопросы к организаторам. Простите, это просто трэш какой-то – то, что вы делаете. У меня просто нет другого слова, когда я увидел эти фотографии, по проведению этого события. Надо было обязательно проводить концерт таким образом?".

Детали: Глава Минздрава отметил, что обратится к "коллегам, которые отвечают за меры контроля", на счет реагирования и составления протоколов.

Степанов уверен, что в Запорожской области будет увеличение количества больных COVID-19 после проведения таких массовых мероприятий.

Справка: Фестиваль "Khortytsia Freedom-2020" состоялся 19-20 августа в запорожском парке Металлургов. В программе мероприятия анонсировались, в частности, выступления Сергея Бабкина, Оли Поляковой, групп "Ляпис 98", "Плач Иеремии" ("Плач Єремії") и "ДахаБраха".

Организаторы фестиваля призывали соблюдать противоэпидемические меры безопасности и держать дистанцию в парке. Они уверяют, что на территории проведения «Khortytsia Freedom» разместили плакаты с рекомендациями МОЗ, расставили антисептические средства и проводили температурный скрининг на входе.