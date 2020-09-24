Правозахисники нарахували більше 250 затриманих під час протестів у Білорусі
Четвер, 24 вересня 2020, 04:11
Під час протестних акції у Білорусі, які почались через "інавгурацію" Олександра Лукашенка, затримали щонайменше 259 осіб.
Джерело: правозахисний центр "Вясна"
Деталі: Список затриманих оновлюється. Найбільше осіб силовики забрали у Мінську. Також затримання відбувались у Могильові, Гомелі, Століні, Бресті та інших містах.
У столиці мітингарів розганяли, зокрема на Пушкінській та Серебрянці. ОМОН використовував водомети та сльозоточивий газ.
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Передісторія:
- 23 вересня у Мінську відбулась таємна інавгурація Олександра Лукашенка. Реакцією на цю подію стали чергові мітинги у Білорусі. У свою чергу силовики традиційно займались жорстким розгоном учасників акцій, використовуючи водомети.
- Україна, слідом за Польщею, Німеччиною та Литвою, відмовилась визнавати легітимність та повноваження Лукашенка. У Москві вважають, що інавгурація – це особиста справа офіційного Мінська.
Українська правда