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Правозахисники нарахували більше 250 затриманих під час протестів у Білорусі

Четвер, 24 вересня 2020, 04:11

Під час протестних акції у Білорусі, які почались через "інавгурацію" Олександра Лукашенка, затримали щонайменше 259 осіб.

Джерело: правозахисний центр "Вясна

Деталі: Список затриманих оновлюється. Найбільше осіб силовики забрали у Мінську. Також затримання відбувались у Могильові, Гомелі, Століні, Бресті та інших містах. 

 

У столиці мітингарів розганяли, зокрема на Пушкінській та Серебрянці. ОМОН використовував водомети та сльозоточивий газ. 

 

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: Білорусьмітинги


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