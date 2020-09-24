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Правозащитники насчитали более 250 задержанных во время протестов в Беларуси

Четверг, 24 сентября 2020, 04:11
Правозащитники насчитали более 250 задержанных во время протестов в Беларуси

Во время протестных акции в Беларуси, которые начались из-за "инаугурации" Александра Лукашенко, задержали по меньшей мере 259 человек.

Источник: правозащитный центр "Вясна"

Детали: Список задержанных обновляется. Больше всего человек силовики забрали в Минске. Также задержания происходили в Могилеве, Гомеле, Столино, Бресте и других городах.

 

В столице митингующих разогнали, в частности на Пушкинской и Серебрянке. ОМОН использовал водометы и слезоточивый газ.

 

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Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Беларусьмитинги
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