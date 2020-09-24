Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Правозащитники насчитали более 250 задержанных во время протестов в Беларуси

Четверг, 24 сентября 2020, 04:11

Во время протестных акции в Беларуси, которые начались из-за "инаугурации" Александра Лукашенко, задержали по меньшей мере 259 человек.

Источник: правозащитный центр "Вясна"

Детали: Список задержанных обновляется. Больше всего человек силовики забрали в Минске. Также задержания происходили в Могилеве, Гомеле, Столино, Бресте и других городах.

 

В столице митингующих разогнали, в частности на Пушкинской и Серебрянке. ОМОН использовал водометы и слезоточивый газ.

 

Читайте больше: Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Беларусьмитинги


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видео, обновленоВ Беларуси начались столкновения людей с силовиками: власти согнали ОМОН и "титушек"

Украина не признает инаугурацию и полномочия Лукашенко как президента Беларуси

Новости 23 сентября: инаугурация Лукашенко, Ахметов и Зеленский

В Минске ОМОН водометами разогнал недовольных инаугурацией Лукашенко

документСБУ в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси

ВАКС арестовал имущество Юрченко

Все новости...
Беларусь
США и Канада не признают Лукашенко легитимным президентом
В Беларуси начались столкновения людей с силовиками: власти согнали ОМОН и "титушек"
В Минске ОМОН водометами разогнал недовольных инаугурацией Лукашенко
Последние новости
04:11
ФотоПравозащитники насчитали более 250 задержанных во время протестов в Беларуси
03:10
Буковина: с начала пандемии зафиксировали более 13,5 случаев COVID-19
02:03
Нацполиция будет расследовать, как и кто "хакнул" ее сайт
01:25
США и Канада не признают Лукашенко легитимным президентом
00:40
Президент предлагает создать в Киеве штаб-квартиру по противодействию дезинформации
00:22
Совет Безопасности ООН нужно реформировать – Зеленский
23:54
"Динамо" побеждает "Гент" в первом матче квалификации Лиги Чемпионов
23:39
фото, видео, обновленоВ Беларуси начались столкновения людей с силовиками: власти согнали ОМОН и "титушек"
22:58
видео"Рана в центре Европы": Зеленский пригласил ООН присоединиться к платформе с деоккупации Крыма
22:46
Украина не признает инаугурацию и полномочия Лукашенко как президента Беларуси
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!