Правозащитники насчитали более 250 задержанных во время протестов в Беларуси
Четверг, 24 сентября 2020, 04:11
Во время протестных акции в Беларуси, которые начались из-за "инаугурации" Александра Лукашенко, задержали по меньшей мере 259 человек.
Источник: правозащитный центр "Вясна"
Детали: Список задержанных обновляется. Больше всего человек силовики забрали в Минске. Также задержания происходили в Могилеве, Гомеле, Столино, Бресте и других городах.
В столице митингующих разогнали, в частности на Пушкинской и Серебрянке. ОМОН использовал водометы и слезоточивый газ.
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Предыстория:
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко. Реакцией на это событие стали очередные митинги в Беларуси. В свою очередь силовики традиционно занимались жестким разгоном участников акций, используя водометы.
- Украина, вслед за Польшей, Германией и Литвой, отказалась признавать легитимность и полномочия Лукашенко. В Москве считают, что инаугурация - это личное дело официального Минска.
Украинская правда