Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський про події в Білорусі: якщо влада не дослухається до народу, її не буде

Четвер, 24 вересня 2020, 12:29
Офіс президента

Президент Володимир Зеленський каже, що Україна солідарна з Європейським союзом щодо подій у Білорусі та наголошує на необхідності діалогу влади з народом.

Джерело: Зеленський у Братиславі на спільному брифінгу з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Ми знаємо, що таке кровопролиття. Ми ховали українців, яких вбивали на Майдані. Ми бачили як горіли люди і будівлі. Те, що ми сьогодні бачимо: якщо влада не зупинить ті дії, особливо дії правоохоронців, направлені проти свого  народу, вони отримають дуже потужну відповідь від народу. Якщо влада не знайде можливість діалогу зі своїми рідними людьми, цієї влади не буде.

Тут ми однодумці зі всіма країнами Європи".  

Читайте більше: Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Передісторія: 

Валентина Романенко, УП
Теми: БілорусьЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: Україна не піддається на шантаж

Україна і Словаччина підписали угоду, яка розблокує аеропорт "Ужгород"

"ОПЗЖ" висунула у мери Вінниці відомого боксера

COVID в Україні: 3 372 нових хворих і рекордна кількість одужань

фото, відео, оновленоУ Мінську почалися зіткнення людей з силовиками: влада зігнала ОМОН та "тітушок"

Україна не визнає інавгурацію та повноваження Лукашенка як президента Білорусі

Усі новини...
Білорусь
Після таємної інавгурації Лукашенка в Білорусі затримали 364 людини
Євросоюз уже офіційно чекає на нові вибори у Білорусі
Правозахисники нарахували більше 250 затриманих під час протестів у Білорусі
Останні новини
12:50
Що робити, якщо хтось у офісі захворів на COVID-19. Пояснює Ляшко
12:46
Венедіктова скоротила посаду свого заступника Любовича
12:38
Фокін вибачився, що назвав бойовиків на Донбасі "повстанцями"
12:36
У НБУ очікують фактичний дефіцит бюджету у 2020 році на рівні 6-6,5% ВВП
12:29
Зеленський про події в Білорусі: якщо влада не дослухається до народу, її не буде
12:28
У Києві оштрафували 40 керівників гуртожитків: порушили карантин
12:27
Можливість 2 траншів від МВФ до кінця року втрачена, треба намагатися отримати один — Сологуб
12:21
Зеленський вже не підтверджує свій попередній прогноз нормандської зустрічі радників
12:07
Спад економіки України у 3 кварталі може бути менше 7% прогнозу - заступник голови НБУ
12:06
відео СБУ влаштувала облаву на бурштинокопачів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!