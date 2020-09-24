Зеленський про події в Білорусі: якщо влада не дослухається до народу, її не буде

Президент Володимир Зеленський каже, що Україна солідарна з Європейським союзом щодо подій у Білорусі та наголошує на необхідності діалогу влади з народом.

Джерело: Зеленський у Братиславі на спільному брифінгу з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Ми знаємо, що таке кровопролиття. Ми ховали українців, яких вбивали на Майдані. Ми бачили як горіли люди і будівлі. Те, що ми сьогодні бачимо: якщо влада не зупинить ті дії, особливо дії правоохоронців, направлені проти свого народу, вони отримають дуже потужну відповідь від народу. Якщо влада не знайде можливість діалогу зі своїми рідними людьми, цієї влади не буде.

Тут ми однодумці зі всіма країнами Європи".

Читайте більше: Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Передісторія: