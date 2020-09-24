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Зеленский о событиях в Беларуси: если власть не прислушается к народу, ее не будет

Четверг, 24 сентября 2020, 12:29
Офис президента

Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина солидарна с Европейским союзом относительно событий в Беларуси и подчеркивает необходимость диалога власти с народом.

Источник: Зеленский в Братиславе на совместном брифинге с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, отвечая на вопросы журналистов

Прямая речь: "Мы знаем, что такое кровопролитие. Мы хоронили украинцев, которых убивали на Майдане. Мы видели как горели люди и здания. То, что мы сегодня видим: если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, направленные против своего народа, они получат очень мощный ответ от народа. Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет.

Здесь мы единомышленники со всеми странами Европы".

Валентина Романенко, УП
Темы: БеларусьЗеленский


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