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Третина українців підтримують Лукашенка, майже половина – ні

Четвер, 24 вересня 2020, 14:54
Фото РБК

Майже третина українців у ситуації з масовими протестами після виборів у Білорусі підтримують самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Дослівно: "За результатами опитування, 45,3% серед усіх українців підтримують протестувальників. Олександра Лукашенка підтримують 31,3% респондентів". 

 

Деталі: Відзначається, що тих, хто підтримує протестувальників, більше на Заході і в Центрі, а тих, хто підтримує Лукашенка, – на Півдні і Сході.  

 

Дослідження проходило з 12 до 16 вересня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів від 18 років і старше по всій території України, окрім анексованого Криму і окупованих територій Донбасу.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,4% – для показників близьких до 10%. 

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Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.
  • За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено.
  • Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.
  • Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Українська правда
Теми: соціологіяБілорусьЛукашенко


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