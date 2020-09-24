Третина українців підтримують Лукашенка, майже половина – ні

Майже третина українців у ситуації з масовими протестами після виборів у Білорусі підтримують самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Дослівно: "За результатами опитування, 45,3% серед усіх українців підтримують протестувальників. Олександра Лукашенка підтримують 31,3% респондентів".

Деталі: Відзначається, що тих, хто підтримує протестувальників, більше на Заході і в Центрі, а тих, хто підтримує Лукашенка, – на Півдні і Сході.

Дослідження проходило з 12 до 16 вересня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів від 18 років і старше по всій території України, окрім анексованого Криму і окупованих територій Донбасу.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,4% – для показників близьких до 10%.

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