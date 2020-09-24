Третина українців підтримують Лукашенка, майже половина – ні
Майже третина українців у ситуації з масовими протестами після виборів у Білорусі підтримують самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології
Дослівно: "За результатами опитування, 45,3% серед усіх українців підтримують протестувальників. Олександра Лукашенка підтримують 31,3% респондентів".
Деталі: Відзначається, що тих, хто підтримує протестувальників, більше на Заході і в Центрі, а тих, хто підтримує Лукашенка, – на Півдні і Сході.
Дослідження проходило з 12 до 16 вересня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів від 18 років і старше по всій території України, окрім анексованого Криму і окупованих територій Донбасу.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,4% – для показників близьких до 10%.
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Передісторія:
- Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
- 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.
- За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено.
- Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.