Почти треть украинцев в ситуации с массовыми протестами после выборов в Беларуси поддерживают самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Дословно: "По результатам опроса, 45,3% всех украинцев поддерживают протестующих. Александра Лукашенко поддерживают 31,3% респондентов".

Детали: Отмечается, что тех, кто поддерживает протестующих, больше на Западе и в Центре, а тех, кто поддерживает Лукашенко, – на Юге и Востоке.

Исследование проходило с 12 по 16 сентября. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2000 респондентов от 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

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