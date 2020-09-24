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Треть украинцев поддерживают Лукашенко, почти половина – нет

Четверг, 24 сентября 2020, 14:54
Треть украинцев поддерживают Лукашенко, почти половина – нет
Фото РБК

Почти треть украинцев в ситуации с массовыми протестами после выборов в Беларуси поддерживают самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Дословно: "По результатам опроса, 45,3% всех украинцев поддерживают протестующих. Александра Лукашенко поддерживают 31,3% респондентов". 

 

Детали: Отмечается, что тех, кто поддерживает протестующих, больше на Западе и в Центре, а тех, кто поддерживает Лукашенко, – на Юге и Востоке. 

 

Исследование проходило с 12 по 16 сентября. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2000 респондентов от 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

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Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
  • Государственное информагентство Беларуси 23 сентября сообщило, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". Издение TUT.BY сообщило, что на 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться, об инаугурации не слышали.
  • По белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна транслироваться по национальному телевидению. Это не было сделано.
  • Исполнение полномочий предыдущего срока Лукашенко истекало 5 ноября.
  • Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

Украинская правда

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Темы: социологияБеларусьЛукашенко
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