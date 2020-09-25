За сутички в Нових Санжарах двоє мешканців отримали 5 років умовно
За участь у сутичках під час евакуації українців із китайського Уханю, що сталися 20 лютого цього року, двох жителів Нових Санжар засуджено до п’яти років в’язниці з іспитовим строком на один рік.
Джерело: рішення Новосанжарського районного суду Полтавської області від 23 вересня, оприлюднене на сайті Судова влада України
Деталі: Суд ухвалив вироки громадянам К. та П. за ч. 1 ст. 294 ККУ (організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою), врахувавши угоди про визнання винуватості.
Обвинуваченим призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 ККУ їх звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.
Вирок суду направлено до Єдиного державного реєстру судових рішень. Судові рішення ще не набрали законної сили.
Згідно з матеріалами справи, 20 лютого 2020 року за допомогою інтернету в Нових Санжарах організували масові мітинги, бо до медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" з міста Ухань Китайської народної республіки мали прибути українці та іноземні громадяни для проходження "карантину через можливу підозру інфікування коронавірусом".
Близько 19:00 мітинги перетворилися на "масові заворушення": зібралося близько тисячі учасників, активну участь брали П. та К.. Учасники акції перекрили проїжджу частину вулиці Центральної в районі мосту через річку Ворскла, а пізніше провулок Курортний неподалік від медцентру "Нові Санжари".
Коли близько 19:40 години до території медичного центру наблизились автобуси із евакуйованими з Уханя людьми, громадяни П. та К., "нехтуючи діючими загальноприйнятими правилами та нормами поведінки в суспільстві, активно протидіяли представникам влади", кидали каміння та цеглу у правоохоронців, аби завадити руху колони автобусів і їхнього супроводу.
У результаті дій П., К., а також інших осіб, п'ятьом працівникам правоохоронних органів спричинені тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
Щодо частини інших учасників цих подій, яких встановило слідство, є окремі провадження.
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Передісторія:
- 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
- Усі евакуйовані з Китаю будуть перебувати на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у Нові Санжари, місцеві мешканці ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.
- Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.
- За даним фактом розпочали два кримінальні провадження. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи.