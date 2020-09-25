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За сутички в Нових Санжарах двоє мешканців отримали 5 років умовно

П'ятниця, 25 вересня 2020, 10:47

За участь у сутичках під час евакуації українців із китайського Уханю, що сталися 20 лютого цього року, двох жителів Нових Санжар засуджено до п’яти років в’язниці з іспитовим строком на один рік.

Джерело: рішення Новосанжарського районного суду Полтавської області від 23 вересня, оприлюднене на сайті Судова влада України   

Деталі: Суд ухвалив вироки громадянам К. та П. за ч. 1 ст. 294 ККУ (організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою), врахувавши угоди про визнання винуватості.

Обвинуваченим призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 ККУ їх звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

Вирок суду направлено до Єдиного державного реєстру судових рішень. Судові рішення ще не набрали законної сили.

Згідно з матеріалами справи, 20 лютого 2020 року за допомогою інтернету в Нових Санжарах організували масові мітинги, бо до медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" з міста Ухань Китайської народної республіки мали прибути українці та іноземні громадяни для проходження "карантину через можливу підозру інфікування коронавірусом".

Близько 19:00 мітинги перетворилися на "масові заворушення": зібралося близько тисячі учасників, активну участь брали П. та К.. Учасники акції перекрили проїжджу частину вулиці Центральної в районі мосту через річку Ворскла, а пізніше провулок Курортний неподалік від медцентру "Нові Санжари".

Коли близько 19:40 години до території медичного центру наблизились автобуси із евакуйованими з Уханя людьми, громадяни П. та К., "нехтуючи діючими загальноприйнятими правилами та нормами поведінки в суспільстві, активно протидіяли представникам влади", кидали каміння та цеглу у правоохоронців, аби завадити руху колони автобусів і їхнього супроводу.

У результаті дій П., К., а також інших осіб, п'ятьом працівникам правоохоронних органів спричинені тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Щодо частини інших учасників цих подій, яких встановило слідство, є окремі провадження.

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Теми: коронавірусCovid-2019акціїсуд


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