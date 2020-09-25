За столкновения в Новых Санжарах двое жителей получили 5 лет условно
За участие в столкновениях во время эвакуации украинцев из китайского Уханя, произошедших 20 февраля этого года, двух жителей Новых Санжар приговорили к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком на один год.
Источник: решение Новосанжарского районного суда Полтавской области от 23 сентября, обнародованное на сайте Судебная власть Украины
Детали: Суд вынес приговоры гражданам К. и П. по ч. 1 ст. 294 УКУ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью), учтя соглашения о признании виновности.
Обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, но на основании ст. 75 УКУ они освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.
Приговор суда направлен в Единый государственный реестр судебных решений. Судебные решения еще не вступили в законную силу.
Согласно материалам дела, 20 февраля 2020 года через интернет в Новых Санжарах организовали массовые митинги, так как в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" из города Ухань Китайской народной республики должны были прибыть украинцы и иностранные граждане для прохождения "карантина из-за возможного подозрения инфицирования коронавирусом".
Около 19:00 митинги превратились в "массовые беспорядки": собралось около тысячи участников, активное участие принимали П. и К . Участники акции перекрыли проезжую часть улицы Центральной в районе моста через реку Ворскла, а позже переулок Курортный неподалеку от медцентра "Новые Санжары".
Когда около 19:40 часа к территории медицинского центра приблизились автобусы с эвакуированными из Уханя людьми, граждане П. и К., "пренебрегая действующими общепринятыми правилами и нормами поведения в обществе, активно противодействовали представителям власти", бросали камни и кирпичи в правоохранителей, чтобы помешать движению колонны автобусов и их сопровождения.
В результате действий П., К., а также других лиц, пяти сотрудникам правоохранительных органов були причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
В отношении части других участников этих событий, которых установило следствие, есть отдельные производства.
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Предыстория:
- 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
- Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
- Из-за информации, что эвакуированных повезут в Новые Санжари местные жители еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
- Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр. В столкновениях с протестующими пострадали 9 полицейских.
- По данному факту возбудили два уголовных производства. Во время столкновений протестующих с полицией силовики задержали 24 человека.