За столкновения в Новых Санжарах двое жителей получили 5 лет условно

За участие в столкновениях во время эвакуации украинцев из китайского Уханя, произошедших 20 февраля этого года, двух жителей Новых Санжар приговорили к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком на один год.

Источник: решение Новосанжарского районного суда Полтавской области от 23 сентября, обнародованное на сайте Судебная власть Украины

Детали: Суд вынес приговоры гражданам К. и П. по ч. 1 ст. 294 УКУ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью), учтя соглашения о признании виновности.

Обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, но на основании ст. 75 УКУ они освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Приговор суда направлен в Единый государственный реестр судебных решений. Судебные решения еще не вступили в законную силу.

Согласно материалам дела, 20 февраля 2020 года через интернет в Новых Санжарах организовали массовые митинги, так как в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" из города Ухань Китайской народной республики должны были прибыть украинцы и иностранные граждане для прохождения "карантина из-за возможного подозрения инфицирования коронавирусом".

Около 19:00 митинги превратились в "массовые беспорядки": собралось около тысячи участников, активное участие принимали П. и К . Участники акции перекрыли проезжую часть улицы Центральной в районе моста через реку Ворскла, а позже переулок Курортный неподалеку от медцентра "Новые Санжары".

Когда около 19:40 часа к территории медицинского центра приблизились автобусы с эвакуированными из Уханя людьми, граждане П. и К., "пренебрегая действующими общепринятыми правилами и нормами поведения в обществе, активно противодействовали представителям власти", бросали камни и кирпичи в правоохранителей, чтобы помешать движению колонны автобусов и их сопровождения.

В результате действий П., К., а также других лиц, пяти сотрудникам правоохранительных органов були причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

В отношении части других участников этих событий, которых установило следствие, есть отдельные производства.

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