Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За столкновения в Новых Санжарах двое жителей получили 5 лет условно

Пятница, 25 сентября 2020, 10:47

За участие в столкновениях во время эвакуации украинцев из китайского Уханя, произошедших 20 февраля этого года, двух жителей Новых Санжар приговорили к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком на один год.

Источник: решение Новосанжарского районного суда Полтавской области от 23 сентября, обнародованное на сайте Судебная власть Украины

Детали: Суд вынес приговоры гражданам К. и П. по ч. 1 ст. 294 УКУ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью), учтя соглашения о признании виновности.

Обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, но на основании ст. 75 УКУ они освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Приговор суда направлен в Единый государственный реестр судебных решений. Судебные решения еще не вступили в законную силу.

Согласно материалам дела, 20 февраля 2020 года через интернет в Новых Санжарах организовали массовые митинги, так как в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" из города Ухань Китайской народной республики должны были прибыть украинцы и иностранные граждане для прохождения "карантина из-за возможного подозрения инфицирования коронавирусом".

Около 19:00 митинги превратились в "массовые беспорядки": собралось около тысячи участников, активное участие принимали П. и К . Участники акции перекрыли проезжую часть улицы Центральной в районе моста через реку Ворскла, а позже переулок Курортный неподалеку от медцентра "Новые Санжары".

Когда около 19:40 часа к территории медицинского центра приблизились автобусы с эвакуированными из Уханя людьми, граждане П. и К., "пренебрегая действующими общепринятыми правилами и нормами поведения в обществе, активно противодействовали представителям власти", бросали камни и кирпичи в правоохранителей, чтобы помешать движению колонны автобусов и их сопровождения.

В результате действий П., К., а также других лиц, пяти сотрудникам правоохранительных органов були причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

В отношении части других участников этих событий, которых установило следствие, есть отдельные производства.

Читайте также: Новосанжарский стыд. Как власти довели эвакуацию людей до паники в Украине

Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Из-за информации, что эвакуированных повезут в Новые Санжари местные жители еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
  • Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр. В столкновениях с протестующими пострадали 9 полицейских
  • По данному факту возбудили два уголовных производства. Во время столкновений протестующих с полицией силовики задержали 24 человека. 

Темы: коронавирусCovid-2019акциисуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

За нардепа Юрченко внесли 3 млн залога

В Украине за сутки более 3,5 тысячи больных COVID-19 и 70 смертей

фото, видео"Слуги" набрали родственников помощниками, несмотря на обещания Зеленского о кумовстве – "Схемы"

Новости 24 сентября: поздравления Лукашенко, коронавирус у детей

Комитет Рады поддержал создание ВСК по "вагнеровцам"

инфографикаВ Украине обновили эпидемические зоны: Тернополь попал в красную зону, а Киев - в желтой

Все новости...
коронавирус
Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19 – Степанов
В Британии – новый рекорд заражений с начала эпидемии
В Украине за сутки более 3,5 тысячи больных COVID-19 и 70 смертей
Последние новости
12:07
Вице-мэра Ялты уволили за высказывания о протестах в Беларуси
12:03
Умер мужчина, который поджог себя в Беларуси
12:00
МОН пояснил, кто и как будет определять, когда у школьников будут каникулы
11:40
Смешко: Гордона не будет в списке партии в Киевсовет
11:33
видеоНацгвардия начала расследование из-за видео об испорченных сухпайках для бойцов
11:32
Ученые предполагают мутацию коронавируса, которая делает его более заразным
11:28
Суд вынес приговор экс-прокурору, пытавшемуся купить должность в НАБУ
11:13
Антикоррупционный совет Зеленского не собирается больше года
11:13
Гончарук говорит, что никто не собирался выделять деньги на COVID-19, а фонд для отвода глаз
10:59
фото19-летний сын Королевской тоже собрался в депутаты
Все новости...