На борту АН-26 було 27 людей, одного курсанта не допустили

На борту літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ, який розбився під Чугуєвом Харківської області перебувало 27 людей. Одного курсанта не допустили до польоту, він не полетів у небо.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Щодо катастрофи Ан-26Ш на Харківщині. На борту літака знаходилося не 28, а 27 осіб.

Курсант Харченко Олександр Володимирович в останній момент не був допущений до польоту. Його на борту не було".

Деталі: в Командуванні ПС ЗСУ згодом додали, що 27 осіб, які знаходилися на борту це 7 членів екіпажу та 20 курсантів.

В ДСНС також повідомили, що за інформацією диспетчера "на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту). Знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало, пошуки трьох осіб тривають".

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