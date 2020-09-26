На борту АН-26 було 27 людей, одного курсанта не допустили
На борту літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ, який розбився під Чугуєвом Харківської області перебувало 27 людей. Одного курсанта не допустили до польоту, він не полетів у небо.
Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ
Дослівно: "Щодо катастрофи Ан-26Ш на Харківщині. На борту літака знаходилося не 28, а 27 осіб.
Курсант Харченко Олександр Володимирович в останній момент не був допущений до польоту. Його на борту не було".
Деталі: в Командуванні ПС ЗСУ згодом додали, що 27 осіб, які знаходилися на борту це 7 членів екіпажу та 20 курсантів.
В ДСНС також повідомили, що за інформацією диспетчера "на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту). Знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало, пошуки трьох осіб тривають".
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба.
- Рятувальники загасили пожежу. За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 28 осіб. За попередньою інформацією, знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало та пошуки чотирьох осіб тривають.
- За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.