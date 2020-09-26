На борту самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ, который разбился под Чугуевом Харьковской области находилось 28 человек. Одного курсанта не допустили к полету, он не полетел в небо.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "О катастрофы Ан-26Ш на Харьковщине. На борту самолета находилось не 28, а 27 человек.

Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было".

Детали: в командовании ВС ВСУ позже добавили, что 27 человек, находившихся на борту это 7 членов экипажа и 20 курсантов.

В ДСНС также сообщили, что по информации диспетчера "на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются".

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