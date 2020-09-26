На борту АН-26 было 27 человек, один курсант не допустили
На борту самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ, который разбился под Чугуевом Харьковской области находилось 28 человек. Одного курсанта не допустили к полету, он не полетел в небо.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "О катастрофы Ан-26Ш на Харьковщине. На борту самолета находилось не 28, а 27 человек.
Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было".
Детали: в командовании ВС ВСУ позже добавили, что 27 человек, находившихся на борту это 7 членов экипажа и 20 курсантов.
В ДСНС также сообщили, что по информации диспетчера "на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются".
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
Спасатели потушили пожар. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек. По предварительной информации, найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются.
- По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.