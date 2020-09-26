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На борту АН-26 было 27 человек, одного курсанта не допустили

Суббота, 26 сентября 2020, 01:56
На борту АН-26 было 27 человек, одного курсанта не допустили

На борту самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ, который разбился под Чугуевом Харьковской области находилось 28 человек. Одного курсанта не допустили к полету, он не полетел в небо.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "О катастрофы Ан-26Ш на Харьковщине. На борту самолета находилось не 28, а 27 человек.

Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было".

Детали: в командовании ВС ВСУ позже добавили, что 27 человек, находившихся на борту это 7 членов экипажа и 20 курсантов.

В ДСНС также сообщили, что по информации диспетчера "на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются".

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
    Спасатели потушили пожар. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек. По предварительной информации, найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются.
  • По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХарьковКатастрофа АН26
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