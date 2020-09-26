ДБР звернулося до свідків катастрофи літака АН-26

Державне бюро розслідувань звернулося до свідків катастрофи літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ, який розбився під Чугуєвом Харківської області.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Державне бюро розслідувань звертається до громадян, які стали свідками авіакатастрофи в Чугуєві.

Просимо осіб, які мають фото, відео із відеореєстраторів та мобільних телефонів із місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ та номер телефону за телефоном ДБР: +380500802227.

Слідчі ДБР зв'яжуться з Вами для отримання даних матеріалів та долучення їх до кримінального провадження в порядку, встановленому КПК України".

Що передувало: ДБР повідомило, що почало розслідувати обставини авіакатастрофи на Харківщині.

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