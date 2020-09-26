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ДБР звернулося до свідків катастрофи літака АН-26

Субота, 26 вересня 2020, 02:42

Державне бюро розслідувань звернулося до свідків катастрофи літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ, який розбився під Чугуєвом Харківської області.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Державне бюро розслідувань звертається до громадян, які стали свідками авіакатастрофи в Чугуєві.

Просимо осіб, які мають фото, відео із відеореєстраторів та мобільних телефонів із місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ та номер телефону за телефоном ДБР: +380500802227.

Слідчі ДБР зв'яжуться з Вами для отримання даних матеріалів та долучення їх до кримінального провадження в порядку, встановленому КПК України".

Що передувало: ДБР повідомило, що почало розслідувати обставини авіакатастрофи на Харківщині.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба.
  • Рятувальники загасили пожежу. За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 27 осіб. За попередньою інформацією, знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало та пошуки трьох осіб тривають.
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

Теми: Катастрофа АН26ХарківДБР


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