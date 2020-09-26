ГБР обратилось к свидетелям катастрофы самолета Ан-26
Суббота, 26 сентября 2020, 02:42
Государственное бюро расследований обратилось к свидетелям катастрофы самолета Ан-26 Воздушных Сил ВСУ, который разбился под Чугуевом Харьковской области.
Источник: ГБР
Дословно: "Государственное бюро расследований обращается к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы в Чугуеве.
Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные, а именно ФИО и номер телефона по телефону ГБР: +380500802227.
Следователи ГБР свяжутся с Вами для получения данных материалов и приобщения их к уголовному производства в порядке, установленном УПК Украины".
Что предшествовало: ГБР сообщило, что начало расследовать обстоятельства авиакатастрофы в Харьковской области.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
Спасатели потушили пожар. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек. По предварительной информации, найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски троих человек продолжаются.
- По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.