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ГБР обратилось к свидетелям катастрофы самолета Ан-26

Суббота, 26 сентября 2020, 02:42

Государственное бюро расследований обратилось к свидетелям катастрофы самолета Ан-26 Воздушных Сил ВСУ, который разбился под Чугуевом Харьковской области.

Источник: ГБР

Дословно: "Государственное бюро расследований обращается к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы в Чугуеве.

Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные, а именно ФИО и номер телефона по телефону ГБР: +380500802227.

Следователи ГБР свяжутся с Вами для получения данных материалов и приобщения их к уголовному производства в порядке, установленном УПК Украины".

Что предшествовало: ГБР сообщило, что начало расследовать обстоятельства авиакатастрофы в Харьковской области.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
    Спасатели потушили пожар. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек. По предварительной информации, найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски троих человек продолжаются.
  • По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Темы: Катастрофа АН26ХарьковГБР


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