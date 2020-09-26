ГБР обратилось к свидетелям катастрофы самолета АН-26

Государственное бюро расследований обратилось к свидетелям катастрофы самолета Ан-26 Воздушных Сил ВСУ, который разбился под Чугуевом Харьковской области.

Источник: ГБР

Дословно: "Государственное бюро расследований обращается к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы в Чугуеве.

Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные, а именно ФИО и номер телефона по телефону ГБР: +380500802227.

Следователи ГБР свяжутся с Вами для получения данных материалов и приобщения их к уголовному производства в порядке, установленном УПК Украины".

Что предшествовало: ГБР сообщило, что начало расследовать обстоятельства авиакатастрофы в Харьковской области.

Предыстория: