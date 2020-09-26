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Катастрофа Ан-26: в Харківській області оголошено День жалоби

Субота, 26 вересня 2020, 03:00
Катастрофа Ан-26: в Харківській області оголошено День жалоби

26 вересня в Харківській області оголошено Днем жалоби за загиблими у катастрофі літака Ан-26 Повітряних Сил ЗСУ, який розбився під Чугуєвом.

Джерело: розпорядження, яке видав голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє сайті облдержадміністрації

Дослівно: "Оголосити у Харківській області 26 вересня 2020 року Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака Ан-26. У День жалоби на всій території області приспустити Державний Прапор України на всіх спорудах органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій та розмістити на ньому траурну стрічку. Рекомендувати органам місцевого самоврядування здійснити аналогічні заходи".

Деталі: 26 вересня рекомендовано відмінити проведення розважальних заходів та спортивних змагань, керівникам телеканалів та радіостанцій пропонується внести зміни до програм передач.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба.
  • Рятувальники загасили пожежу. За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 27 осіб. За попередньою інформацією, знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало та пошуки трьох осіб тривають.
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

"Українська правда" в Threads

Теми: Катастрофа АН26ХарківХарківська областьавіа
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