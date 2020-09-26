Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Катастрофа Ан-26: в Харківській області оголошено День жалоби

Субота, 26 вересня 2020, 03:00

26 вересня в Харківській області оголошено Днем жалоби за загиблими у катастрофі літака Ан-26 Повітряних Сил ЗСУ, який розбився під Чугуєвом.

Джерело: розпорядження, яке видав голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє сайті облдержадміністрації

Дослівно: "Оголосити у Харківській області 26 вересня 2020 року Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака Ан-26. У День жалоби на всій території області приспустити Державний Прапор України на всіх спорудах органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій та розмістити на ньому траурну стрічку. Рекомендувати органам місцевого самоврядування здійснити аналогічні заходи".

Деталі: 26 вересня рекомендовано відмінити проведення розважальних заходів та спортивних змагань, керівникам телеканалів та радіостанцій пропонується внести зміни до програм передач.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба.
  • Рятувальники загасили пожежу. За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 27 осіб. За попередньою інформацією, знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало та пошуки трьох осіб тривають.
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

Теми: Катастрофа АН26ХарківХарківська областьавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На борту АН-26 було 27 людей, одного курсанта не допустили

У авіакатастрофі літака Повітряних Сил ЗСУ загинули 25 людей – ОГП

фотоПАДІННЯ ЛІТАКА НА ХАРКІВЩИНІ: ЗАГИНУЛИ ДВА ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ

фото, відео, оновленоНа Харківщині розбився військовий літак, є загиблі

Новини 25 вересня: застава для Юрченка, дозвіл на в’їзд для ноземців

Україна оновила список країн "червоної зони": Чорногорія опинилася під забороною

Усі новини...
Катастрофа АН26
ДБР звернулося до свідків катастрофи літака АН-26
На борту АН-26 було 27 людей, одного курсанта не допустили
ПАДІННЯ ЛІТАКА НА ХАРКІВЩИНІ: ЗАГИНУЛИ ДВА ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ
Останні новини
03:00
Катастрофа Ан-26: в Харківській області оголошено День жалоби
02:42
ДБР звернулося до свідків катастрофи літака АН-26
01:56
На борту АН-26 було 27 людей, одного курсанта не допустили
01:08
Голова Харківської ОДА розповів про стан виживших у авіакатастрофі літака АН-26
00:28
У авіакатастрофі літака Повітряних Сил ЗСУ загинули 25 людей – ОГП
23:46
Є інформація, що перед падінням у літака АН-26 відмовив один двигун - глава ОДА
23:43
Літак, який розбився на Харківщині, виконував навчально-тренувальний політ – РНБО
22:53
Трагедію розслідуватиме комісія з посадовців. Зеленський летить на Харківщину
22:04
фотоПАДІННЯ ЛІТАКА НА ХАРКІВЩИНІ: ЗАГИНУЛИ ДВА ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ
21:48
Новини економіки: авіаперельоти Зеленського, РНБО і "Вконтакте", безробіття
Усі новини...