Катастрофа Ан-26: в Харьковской области объявлен День траура
26 сентября в Харьковской области объявлено Днем траура по погибшим в катастрофе самолета Ан-26 Воздушных Сил ВСУ, который разбился под Чугуевом.
Источник: распоряжение, которое издал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, сообщает сайте облгосадминистрации
Дословно: "Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ан-26. В День траура на всей территории области приспустить Государственный Флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на нем траурную ленту. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры".
Детали: 26 сентября рекомендовано отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований, а руководителям телеканалов и радиостанций предлагается внести изменения в программы передач.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
Спасатели потушили пожар. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек. По предварительной информации, найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски троих человек продолжаются.
- По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.