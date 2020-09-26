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Катастрофа Ан-26: в Харьковской области объявлен День траура

Суббота, 26 сентября 2020, 03:00

26 сентября в Харьковской области объявлено Днем траура по погибшим в катастрофе самолета Ан-26 Воздушных Сил ВСУ, который разбился под Чугуевом.

Источник: распоряжение, которое издал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, сообщает сайте облгосадминистрации

Дословно: "Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ан-26. В День траура на всей территории области приспустить Государственный Флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на нем траурную ленту. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры".

Детали: 26 сентября рекомендовано отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований, а руководителям телеканалов и радиостанций предлагается внести изменения в программы передач.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
    Спасатели потушили пожар. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек. По предварительной информации, найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски троих человек продолжаются.
  • По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Темы: Катастрофа АН26ХарьковХарьковская областьавиа


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