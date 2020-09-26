Катастрофа Ан-26: в Харьковской области объявлен День траура

26 сентября в Харьковской области объявлено Днем траура по погибшим в катастрофе самолета Ан-26 Воздушных Сил ВСУ, который разбился под Чугуевом.

Источник: распоряжение, которое издал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, сообщает сайте облгосадминистрации

Дословно: "Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ан-26. В День траура на всей территории области приспустить Государственный Флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на нем траурную ленту. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры".

Детали: 26 сентября рекомендовано отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований, а руководителям телеканалов и радиостанций предлагается внести изменения в программы передач.

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