У зв’язку падінням військового літака на дорозі М-03 Київ - Харків ускладнено рух
Субота, 26 вересня 2020, 06:37
У зв’язку падінням військового літака АН-26 під містом Чугуїв на дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський на км 533 - км 534 ускладнено рух.
Джерело: Служба автомобільних доріг у Харківській області
Дослівно: "Увага! У зв’язку з жахливою трагедією, падінням військового літака Ан-26 під м. Чугуїв на дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський на км 533 - км 534 ускладнено рух.
Є уламки на проїзній частині, внаслідок чого, рух організовано по зустрічній смузі у двох напрямках.
Шановні водії, просимо не завдавати перешкоди працівникам ДСНС та поліції, які виконують свою роботу".
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба.
- Рятувальники загасили пожежу. За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 27 осіб. За попередньою інформацією, знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало та пошуки трьох осіб тривають.
- За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.