У зв’язку падінням військового літака на дорозі М-03 Київ - Харків ускладнено рух

У зв’язку падінням військового літака АН-26 під містом Чугуїв на дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський на км 533 - км 534 ускладнено рух.

Джерело: Служба автомобільних доріг у Харківській області

Дослівно: "Увага! У зв’язку з жахливою трагедією, падінням військового літака Ан-26 під м. Чугуїв на дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський на км 533 - км 534 ускладнено рух.

Є уламки на проїзній частині, внаслідок чого, рух організовано по зустрічній смузі у двох напрямках.

Шановні водії, просимо не завдавати перешкоди працівникам ДСНС та поліції, які виконують свою роботу".

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