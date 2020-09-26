В связи падением военного самолета на дороге М-03 Киев - Харьков затруднено движение

В связи падением военного самолета АН-26 под городом Чугуев на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский на км 533 - км 534 затруднено движение.

Источник: Служба автомобильных дорог в Харьковской области

Дословно: "Внимание! В связи с ужасной трагедией, падением военного самолета Ан-26 под г.. Чугуев на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский на км 533 - км 534 затруднено движение.

Есть обломки на проезжей части, в результате чего, движение организовано по встречной полосе в двух направлениях.

Уважаемые водители, просим не наносить препятствия работникам ДСНС и полиции, которые выполняют свою работу".

Предыстория: