В связи падением военного самолета на дороге М-03 Киев - Харьков затруднено движение
Суббота, 26 сентября 2020, 06:37
В связи падением военного самолета АН-26 под городом Чугуев на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский на км 533 - км 534 затруднено движение.
Источник: Служба автомобильных дорог в Харьковской области
Дословно: "Внимание! В связи с ужасной трагедией, падением военного самолета Ан-26 под г.. Чугуев на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский на км 533 - км 534 затруднено движение.
Есть обломки на проезжей части, в результате чего, движение организовано по встречной полосе в двух направлениях.
Уважаемые водители, просим не наносить препятствия работникам ДСНС и полиции, которые выполняют свою работу".
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
Спасатели потушили пожар. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек. По предварительной информации, найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски троих человек продолжаются.
- По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.