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В связи падением военного самолета на дороге М-03 Киев - Харьков затруднено движение

Суббота, 26 сентября 2020, 06:37

В связи падением военного самолета АН-26 под городом Чугуев на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский на км 533 - км 534 затруднено движение.

Источник: Служба автомобильных дорог в Харьковской области

Дословно: "Внимание! В связи с ужасной трагедией, падением военного самолета Ан-26 под г.. Чугуев на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский на км 533 - км 534 затруднено движение.

Есть обломки на проезжей части, в результате чего, движение организовано по встречной полосе в двух направлениях.

Уважаемые водители, просим не наносить препятствия работникам ДСНС и полиции, которые выполняют свою работу".

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
    Спасатели потушили пожар. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек. По предварительной информации, найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски троих человек продолжаются.
  • По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Темы: Катастрофа АН26


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