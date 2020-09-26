Катастрофа АН-26: пошуки трьох осіб досі тривають – ДСНС

Пошуки трьох із 27 осіб, які перебували на борту військового літака АН-26, що розбився поблизу Чугуєва Харківської області, досі тривають.

Джерело: ДСНС станом на 6:30 суботи

фото ДСНС

Дослівно: "За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту). Знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало, пошуки трьох осіб тривають.

Від ДСНС залучено 62 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки".

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