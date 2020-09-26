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Катастрофа АН-26: пошуки трьох осіб досі тривають – ДСНС

Субота, 26 вересня 2020, 08:35
фото ДСНС

Пошуки трьох із 27 осіб, які перебували на борту військового літака АН-26, що розбився поблизу Чугуєва Харківської області, досі тривають.

Джерело: ДСНС станом на 6:30 суботи

 
фото ДСНС

Дослівно: "За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту). Знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало, пошуки трьох осіб тривають.

Від ДСНС залучено 62 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки".

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • За попередньою інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок катастрофи 25 людей загинуло, двоє постраждало.
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

Українська правда
Теми: Катастрофа АН26ДСНС


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