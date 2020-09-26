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Катастрофа АН-26: поиски трех человек до сих пор продолжаются – ГСЧС

Суббота, 26 сентября 2020, 08:35
фото ГСЧС

Поиски трех из 27 человек, находившихся на борту военного самолета АН-26, разбившегося вблизи Чугуева Харьковской области, до сих пор продолжаются.

Источник: ГСЧС по состоянию на 6:30 субботы

 
фото ГСЧС

Дословно: "По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются.

От ГСЧС привлечено 62 человек личного состава и 10 единиц техники".

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • По предварительной информации Офиса генпрокурора, в результате катастрофы 25 человек погибли, двое пострадали.
  • По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Украинская правда
Темы: Катастрофа АН26ГСЧС


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