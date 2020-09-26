Катастрофа АН-26: поиски трех человек до сих пор продолжаются – ГСЧС

Поиски трех из 27 человек, находившихся на борту военного самолета АН-26, разбившегося вблизи Чугуева Харьковской области, до сих пор продолжаются.

Источник: ГСЧС по состоянию на 6:30 субботы

фото ГСЧС

Дословно: "По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются.

От ГСЧС привлечено 62 человек личного состава и 10 единиц техники".

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