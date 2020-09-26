Катастрофа АН-26: поиски трех человек до сих пор продолжаются – ГСЧС
Суббота, 26 сентября 2020, 08:35
Поиски трех из 27 человек, находившихся на борту военного самолета АН-26, разбившегося вблизи Чугуева Харьковской области, до сих пор продолжаются.
Источник: ГСЧС по состоянию на 6:30 субботы
Дословно: "По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются.
От ГСЧС привлечено 62 человек личного состава и 10 единиц техники".
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
- По предварительной информации Офиса генпрокурора, в результате катастрофы 25 человек погибли, двое пострадали.
- По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.
Украинская правда