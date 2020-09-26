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На місці катастрофи АН-26 знайшли ще одне тіло і "чорні скриньки"

Субота, 26 вересня 2020, 09:21
фото ДСНС

О 9 годині ранку в суботу на місці катастрофи військового літака АН-26 у Харківській області було знайдено ще одне тіло, пошуки двох осіб тривають.

Джерело: ДСНС, Командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно ДСНС: "26 вересня о 09:00 під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають".

"За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту). Знайдено тіла 23 загиблих, 2 особи постраждало".

Деталі: Разом з тим, Командування Повітряних сил ЗСУ станом на 8 годину ранку суботи повідомило, що на місці катастрофи знайдено бортові самописці. Вони вціліли, але їх іще не вилучено з літака.

Командування Повітряних сил також повідомило про стан двох постраждалих внаслідок катастрофи. Так, один із курсантів перебуває у стані середньої тяжкості в лікарні м. Чугуїв. Інший курсант – у вкрай важкому стані, лікарі борються за його життя в одній з харківських лікарень.

На місці катастрофи тривають пошукові роботи, ведуться слідчі дії, працює спеціальна комісія військових інженерів, яка встановлюватиме причини катастрофи. Район очеплено, на місці створено оперативний штаб. Організовано місце для розміщення родичів, надається медична та психологічна допомога.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • За попередньою інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок катастрофи 25 людей загинуло, двоє постраждало. Однак ДСНС повідомляє про 23 загиблих, 2 постраждалих і пошуки ще 2 осіб.
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

Українська правда
Теми: Катастрофа АН26


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