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На месте катастрофы АН-26 нашли еще одно тело и "черные ящики"

Суббота, 26 сентября 2020, 09:21
фото ГСЧС

В 9:00 утра в субботу на месте крушения военного самолета АН-26 в Харьковской области было найдено еще одно тело, поиски двух человек продолжаются.

Источник: ГСЧС, руководитель пресс-службы ГСЧС Ольга Козак в комментарии УП, Командование Воздушных сил ВСУ

Дословно ГСЧС: "26 сентября в 09:00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются".

"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали".

Обновлено в 10:35: Позже с сайта ГСЧС исчезла информация о том, что найдено тело 23-го погибшего.

Руководитель пресс-службы ГСЧС Ольга Козак в комментарии "Украинской правде" объяснила, что тело было найдено, но его еще не идентифицировали, поэтому с сайта ГСЧС эту информацию убрали.

Детали: Вместе с тем, Командование Воздушных сил ВСУ по состоянию на 8:00 утра субботы сообщило, что на месте катастрофы найдены бортовые самописцы. Они уцелели, но их еще не достали из самолета.

Командование Воздушных сил также сообщил о состоянии двух пострадавших в результате катастрофы. Так, один из курсантов находится в состоянии средней тяжести в больнице г. Чугуев. Другой курсант – в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь в одной из харьковских больниц.

На месте катастрофы продолжаются поисковые работы, ведутся следственные действия, работает специальная комиссия военных инженеров, которая будет устанавливать причины катастрофы. Район оцеплен, на месте создан оперативный штаб. Организовано место для размещения родственников, оказывается медицинская и психологическая помощь.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • По предварительной информации Офиса генпрокурора, в результате катастрофы 25 человек погибли, двое пострадали. Однако ГСЧС сообщает о 23 погибших, 2 пострадавших и поисках еще 2 человек. 
  • По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Украинская правда
Темы: Катастрофа АН26


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