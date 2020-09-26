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Курсанта, який вижив у катастрофі АН-26, можуть виписати найближчими днями

Субота, 26 вересня 2020, 12:02
Курсанта, який вижив у катастрофі АН-26, можуть виписати найближчими днями

Курсант-третьокурсник Харківського національного університету повітряних сил, який вижив в авіакатастрофі АН-26 під Чугуєвом, може бути виписаний з госпіталю найближчим часом.

Джерело: начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (Харківського військового госпіталю) Едуард Хорошун у коментарі журналістам, повідомляє Інтерфакс-Україна, Громадське радіо, Укрінформ

Пряма мова Хорошуна: "Загрози життю немає, ліків вистачає. Стан його стабільний... Думаю, найближчими днями, наступного тижня вже можна ставити питання про виписку з наступною відпусткою за станом здоров'я".

Деталі: Як повідомляє Громадське радіо, курсант, який вижив після катастрофи, перебував у свідомості й говорив із рятувальниками.

Він отримав травми голови і ноги.

Як пише Укрінформ, за даними лікарів, курсант має множинні забої та струс мозку. Вночі його помістили в реанімацію, але 26 вересня вже перевели у звичайне відділення, стан хлопця оцінюють як середньої важкості.

Військові медики зазначили, що пацієнта вдалося вивести з шокового стану, хлопець контактує з родичами та лікарями і може надавати покази слідчим.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, у шпиталі перебуває уродженець Харківщини.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • За інформацією ДСНС, 23 особи загинуло, 1 постраждала, пошуки ще 3 тривають.
  • Президент Володимир Зеленський заявив про 26 загиблих і 1 постраждалого внаслідок катастрофи.

Українська правда
Теми: Катастрофа АН26
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