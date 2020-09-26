Выжившего в катастрофе АН-26 курсанта могут выписать в ближайшие дни
Курсант-третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил, выживший в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом, может быть выписан из госпиталя в ближайшее время.
Источник: начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя) Эдуард Хорошун в комментарии журналистам, сообщает Интерфакс-Украина, Громадське радіо, Укринформ
Прямая речь Хорошуна: "Угрозы жизни нет, лекарств хватает. Состояние его стабильно... Думаю, в ближайшие дни, на следующей неделе уже можно ставить вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья".
Детали: Как сообщает Громадське радіо, курсант, выживший после катастрофы, находился в сознании и говорил со спасателями.
Он получил травмы головы и ноги.
Как пишет Укринформ, по данным врачей, у курсанта множественные ушибы и сотрясение мозга. Ночью его поместили в реанимацию, но 26 сентября уже перевели в обычное отделение, состояние парня оценивают как средней тяжести.
Военные медики отметили, что пациента удалось вывести из шокового состояния, парень контактирует с родственниками и врачами и может давать показания следователям.
Как сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, в госпитале находится уроженец Харьковской области.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
- По данным ГСЧС, вследствие катастрофы 23 человека погибло, 1 пострадал, поиски еще 3 продолжаются.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что вследствие катастрофы 26 человек погибло и 1 пострадал.