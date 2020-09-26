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Выжившего в катастрофе АН-26 курсанта могут выписать в ближайшие дни

Суббота, 26 сентября 2020, 12:02

Курсант-третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил, выживший в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом, может быть выписан из госпиталя в ближайшее время.

Источник: начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя) Эдуард Хорошун в комментарии журналистам, сообщает Интерфакс-Украина, Громадське радіо, Укринформ

Прямая речь Хорошуна: "Угрозы жизни нет, лекарств хватает. Состояние его стабильно... Думаю, в ближайшие дни, на следующей неделе уже можно ставить вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья".

Детали: Как сообщает Громадське радіо, курсант, выживший после катастрофы, находился в сознании и говорил со спасателями.

Он получил травмы головы и ноги.

Как пишет Укринформ, по данным врачей, у курсанта множественные ушибы и сотрясение мозга. Ночью его поместили в реанимацию, но 26 сентября уже перевели в обычное отделение, состояние парня оценивают как средней тяжести.

Военные медики отметили, что пациента удалось вывести из шокового состояния, парень контактирует с родственниками и врачами и может давать показания следователям.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, в госпитале находится уроженец Харьковской области.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • По данным ГСЧС, вследствие катастрофы 23 человека погибло, 1 пострадал, поиски еще 3 продолжаются.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что вследствие катастрофы 26 человек погибло и 1 пострадал.

Украинская правда
Темы: Катастрофа АН26


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