Выжившего в катастрофе АН-26 курсанта могут выписать в ближайшие дни

Курсант-третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил, выживший в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом, может быть выписан из госпиталя в ближайшее время.

Источник: начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя) Эдуард Хорошун в комментарии журналистам, сообщает Интерфакс-Украина, Громадське радіо, Укринформ

Прямая речь Хорошуна: "Угрозы жизни нет, лекарств хватает. Состояние его стабильно... Думаю, в ближайшие дни, на следующей неделе уже можно ставить вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья".

Детали: Как сообщает Громадське радіо, курсант, выживший после катастрофы, находился в сознании и говорил со спасателями.

Он получил травмы головы и ноги.

Как пишет Укринформ, по данным врачей, у курсанта множественные ушибы и сотрясение мозга. Ночью его поместили в реанимацию, но 26 сентября уже перевели в обычное отделение, состояние парня оценивают как средней тяжести.

Военные медики отметили, что пациента удалось вывести из шокового состояния, парень контактирует с родственниками и врачами и может давать показания следователям.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, в госпитале находится уроженец Харьковской области.

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