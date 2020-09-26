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Постраждалий внаслідок катастрофи АН-26 помер у лікарні

Субота, 26 вересня 2020, 11:07
фото Офісу президента

Постраждалий внаслідок катастрофи літака АН-26 на Харківщині, який перебував у важкому стані в лікарні, помер.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Станом на 10:50, людина, яка внаслідок авіаційної катастрофи перебувала у лікарні у вкрай важкому стані – померла.

Усього загинуло 23 людини, 1 особа постраждала, пошуки трьох осіб тривають".

Що передувало: У суботу зранку ДСНС повідомила, що на місці катастрофи знайдено тіло ще одного, 23-го загиблого. Згодом інформацію про це з сайту ДСНС прибрали через те, що тіло поки не ідентифіковане. Тому разом із померлим у лікарні ДСНС поки повідомляє про 23 загиблих.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • За попередньою інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок катастрофи 25 людей загинуло, двоє постраждало. Однак ДСНС повідомляло про 22 загиблих, 2 постраждалих і пошуки ще 3 осіб.
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.

Українська правда
Теми: Катастрофа АН26ДСНС


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