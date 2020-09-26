Постраждалий внаслідок катастрофи АН-26 помер у лікарні

Постраждалий внаслідок катастрофи літака АН-26 на Харківщині, який перебував у важкому стані в лікарні, помер.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Станом на 10:50, людина, яка внаслідок авіаційної катастрофи перебувала у лікарні у вкрай важкому стані – померла.

Усього загинуло 23 людини, 1 особа постраждала, пошуки трьох осіб тривають".

Що передувало: У суботу зранку ДСНС повідомила, що на місці катастрофи знайдено тіло ще одного, 23-го загиблого. Згодом інформацію про це з сайту ДСНС прибрали через те, що тіло поки не ідентифіковане. Тому разом із померлим у лікарні ДСНС поки повідомляє про 23 загиблих.

Передісторія: