Постраждалий внаслідок катастрофи АН-26 помер у лікарні

Постраждалий внаслідок катастрофи літака АН-26 на Харківщині, який перебував у важкому стані в лікарні, помер.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Станом на 10:50, людина, яка внаслідок авіаційної катастрофи перебувала у лікарні у вкрай важкому стані – померла.

Усього загинуло 23 людини, 1 особа постраждала, пошуки трьох осіб тривають".

Деталі: ДСНС також повідомляє, що за дорученням президента створена Державна комісія під головуванням віцепрем'єра Олега Уруського для з'ясування обставин падіння літака АН-26 та надання необхідної допомоги постраждалим.

На місці трагедії працюють: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи.

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України). Слідчі та експерти Нацполіції залучені до проведення розслідування.

Що передувало: У суботу зранку ДСНС повідомила, що на місці катастрофи знайдено тіло ще одного, 23-го загиблого. Згодом інформацію про це з сайту ДСНС прибрали через те, що тіло поки не ідентифіковане. Тому разом із померлим у лікарні ДСНС поки повідомляє про 23 загиблих.

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