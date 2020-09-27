Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Мінську мітингують 100 тисяч людей, в Білорусі сотня затриманих

Неділя, 27 вересня 2020, 17:53

В акції протесту проти фальсифікації виборів президента в Мінську в неділю бере участь близько 100 тисяч осіб, десятки людей затримано.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода, TUT.BY, Весна, Інтерфакс

Деталі: Радіо Свобода й Інтерфакс повідомляють, що в мітингу в Мінську бере участь близько 100 тисяч осіб. TUT.BY повідомляє про десятки тисяч.

Колона демонстрантів рухається по проспекту Незалежності. Колона зайняла всю проїжджу частину.

При цьому практично весь Мінськ заблокований.

За даними правозахисного центру "Весна", у неділю в різних містах Білорусі затримано мінімум 78 осіб.

 

Офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова повідомила "Інтерфаксу", що в ході несанкціонованих масових заходів в країні у неділю затримано більше ста людей. Вона зазначила, що дані будуть уточнені пізніше.

 

Як пише TUT.BY, у Мінську невідомі в балаклавах і ОМОН затримували людей на перетин вулиць Міський вал і Немига, на перехресті проспекту Машерова і вулиці Тімірязєва.

 

Також затримання відбулися біля стели "Мінськ – місто-герой" і біля готелю "Ювілейний".

У Гомелі повідомляється про застосування спецзасобів проти мітингувальників, в тому числі перцевого газу. Кореспондент TUT.BY повідомляє, що чутні постріли.

Читайте більше: Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Передісторія: 

Теми: Білорусьакції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Мінську мітингують 100 тисяч людей, в Білорусі сотня затриманих

Катастрофа АН-26: курсанта, що вижив, допитало ДБР

оновленоАзербайджан заявив, що взяв під контроль 6 селищ, Вірменія спростовує

відео, фотоУ центр Мінська стягнули бронетехніку, на площах – силовики з автоматами

Вірменія оголосила загальну мобілізацію і військовий стан

У "Слузі народу" відреагували на заяву нардепа Галушка про вихід з партії

Усі новини...
Білорусь
У центр Мінська стягнули бронетехніку, на площах – силовики з автоматами
Макрон: зрозуміло, що Лукашенко повинен піти
Влада Білорусі відреагувала на санкції
Останні новини
18:45
МАУ збирається літати власними рейсами у лондонський Хітроу
18:39
На Херсонщині буревій повалив дерева й пошкодив дахи
18:05
Збільшилась частка "зеленої" енергетики
17:53
фото, відеоУ Мінську мітингують 100 тисяч людей, в Білорусі сотня затриманих
17:31
Азербайджан оголошує комендантську годину і військовий стан у деяких районах
17:09
Азербайджан і Вірменія опублікували відео знищення бойової техніки один одного
16:47
Катастрофа АН-26: курсанта, що вижив, допитало ДБР
16:24
Пасажири стали набагато рідше купувати авіаквитки ближче до вильоту
16:18
оновленоАзербайджан заявив, що взяв під контроль 6 селищ, Вірменія спростовує
15:59
Коронавірус: у Китаї почалася вакцинація
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!