В акції протесту проти фальсифікації виборів президента в Мінську в неділю бере участь близько 100 тисяч осіб, десятки людей затримано.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода, TUT.BY, Весна, Інтерфакс

Деталі: Радіо Свобода й Інтерфакс повідомляють, що в мітингу в Мінську бере участь близько 100 тисяч осіб. TUT.BY повідомляє про десятки тисяч.

Колона демонстрантів рухається по проспекту Незалежності. Колона зайняла всю проїжджу частину.

При цьому практично весь Мінськ заблокований.

За даними правозахисного центру "Весна", у неділю в різних містах Білорусі затримано мінімум 78 осіб.

Офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова повідомила "Інтерфаксу", що в ході несанкціонованих масових заходів в країні у неділю затримано більше ста людей. Вона зазначила, що дані будуть уточнені пізніше.

Як пише TUT.BY, у Мінську невідомі в балаклавах і ОМОН затримували людей на перетин вулиць Міський вал і Немига, на перехресті проспекту Машерова і вулиці Тімірязєва.

Також затримання відбулися біля стели "Мінськ – місто-герой" і біля готелю "Ювілейний".

У Гомелі повідомляється про застосування спецзасобів проти мітингувальників, в тому числі перцевого газу. Кореспондент TUT.BY повідомляє, що чутні постріли.

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