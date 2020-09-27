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В Минске митингуют 100 тысяч людей, в Беларуси сотня задержанных

Воскресенье, 27 сентября 2020, 17:53

В акции протеста против фальсификации выборов президента в Минске в воскресенье принимает участие около 100 тысяч человек, десятки людей задержаны.

Источник: белорусская служба Радио Свобода, TUT.BY, Весна, Интерфакс

Детали: Радио Свобода и Интерфакс сообщают, что в митинге в Минске принимает участие около 100 тысяч человек. TUT.BY сообщает о десятках тысяч.

Колонна демонстрантов движется по проспекту Независимости. Колонна заняла всю проезжую часть.

При этом практически весь Минск заблокирован.

По данным правозащитного центра "Весна", в воскресенье в разных городах Беларуси задержано минимум 78 человек.

 

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила "Интерфаксу", что в ходе несанкционированных массовых мероприятий в стране в воскресенье задержано более ста человек. Она отметила, что данные будут уточнены позднее.

 

Как пишет TUT.BY, в Минске неизвестные в балаклавах и ОМОН задерживали людей на пересечение улиц Городской вал и Немига, на перекрестке проспекта Машерова и улицы Тимирязева.

 

Также задержания произошли около стелы "Минск – город-герой" и возле гостиницы "Юбилейная".

В Гомеле сообщается о применении спецсредств по отношению к митингующим, в том числе перцового газа. Корреспондент TUT.BY сообщает, что слышны выстрелы.

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Темы: Беларусьакции


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