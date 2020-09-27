В Минске митингуют 100 тысяч людей, в Беларуси сотня задержанных
В акции протеста против фальсификации выборов президента в Минске в воскресенье принимает участие около 100 тысяч человек, десятки людей задержаны.
Источник: белорусская служба Радио Свобода, TUT.BY, Весна, Интерфакс
Детали: Радио Свобода и Интерфакс сообщают, что в митинге в Минске принимает участие около 100 тысяч человек. TUT.BY сообщает о десятках тысяч.
Колонна демонстрантов движется по проспекту Независимости. Колонна заняла всю проезжую часть.
При этом практически весь Минск заблокирован.
По данным правозащитного центра "Весна", в воскресенье в разных городах Беларуси задержано минимум 78 человек.
Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила "Интерфаксу", что в ходе несанкционированных массовых мероприятий в стране в воскресенье задержано более ста человек. Она отметила, что данные будут уточнены позднее.
Как пишет TUT.BY, в Минске неизвестные в балаклавах и ОМОН задерживали людей на пересечение улиц Городской вал и Немига, на перекрестке проспекта Машерова и улицы Тимирязева.
Также задержания произошли около стелы "Минск – город-герой" и возле гостиницы "Юбилейная".
В Гомеле сообщается о применении спецсредств по отношению к митингующим, в том числе перцового газа. Корреспондент TUT.BY сообщает, что слышны выстрелы.
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Передісторія:
- 23 вересня у Мінську відбулась таємна інавгурація Олександра Лукашенка. Реакцією на цю подію стали чергові мітинги у Білорусі. У свою чергу силовики традиційно займались жорстким розгоном учасників акцій, використовуючи водомети.
- Україна, слідом за Польщею, Німеччиною та Литвою, відмовилась визнавати легітимність та повноваження Лукашенка. У Москві вважають, що інавгурація – це особиста справа офіційного Мінська.