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Пропагандист Кисельов для сюжету поголився в номері Навального і вдягнув білий халат

Понеділок, 28 вересня 2020, 14:03
Пропагандист Кисельов для сюжету поголився в номері Навального і вдягнув білий халат

Російський пропагандист Дмитро Кисельов для свого сюжету про російського опозиціонера Олексія Навального відвідав готель, де попередньо політика могли отруїти.

Джерело: сюжет на телеканалі "Россия-1"

Деталі: Кисельов в сюжеті голиться в номері 239 готелю Xander і розповідає, що його дружина відмовилася з ним їхати в Томск, оскільки "гидує".

 

Кисельов розказує, що, якби в номері були виявлені сліди отрути "Новічок", то весь готель би закрили і проводили б дезінфекцію. Кисельов же каже, що він "просто в халаті" і йому нічого не загрожує.

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Передісторія:

  • 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Після госпіталізації його перевезли до німецької клініки Charité.
  • 23 вересня в німецькій клініці Charité, в якій лікувався російський політик, повідомили, що виписали Навального, адже стан його здоров'я покращився до такої міри, що у стаціонарі не було потреби.
  • На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
  • Пляшка мінеральної води, на якій німецькі фахівці знайшли сліди отрути з групи "Новічок", була вилучена з готельного номера Навального в Томську.
  • Пізніше лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок". Росія усі обвинувачення у свій бік заперечує.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяпропагандаНавальний
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