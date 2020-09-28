Пропагандист Кисельов для сюжету поголився в номері Навального і вдягнув білий халат

Російський пропагандист Дмитро Кисельов для свого сюжету про російського опозиціонера Олексія Навального відвідав готель, де попередньо політика могли отруїти.

Джерело: сюжет на телеканалі "Россия-1"

Деталі: Кисельов в сюжеті голиться в номері 239 готелю Xander і розповідає, що його дружина відмовилася з ним їхати в Томск, оскільки "гидує".

Кисельов розказує, що, якби в номері були виявлені сліди отрути "Новічок", то весь готель би закрили і проводили б дезінфекцію. Кисельов же каже, що він "просто в халаті" і йому нічого не загрожує.

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