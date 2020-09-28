Пропагандист Кисельов для сюжету поголився в номері Навального і вдягнув білий халат
Понеділок, 28 вересня 2020, 14:03
Російський пропагандист Дмитро Кисельов для свого сюжету про російського опозиціонера Олексія Навального відвідав готель, де попередньо політика могли отруїти.
Джерело: сюжет на телеканалі "Россия-1"
Деталі: Кисельов в сюжеті голиться в номері 239 готелю Xander і розповідає, що його дружина відмовилася з ним їхати в Томск, оскільки "гидує".
Кисельов розказує, що, якби в номері були виявлені сліди отрути "Новічок", то весь готель би закрили і проводили б дезінфекцію. Кисельов же каже, що він "просто в халаті" і йому нічого не загрожує.
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Передісторія:
- 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Після госпіталізації його перевезли до німецької клініки Charité.
- 23 вересня в німецькій клініці Charité, в якій лікувався російський політик, повідомили, що виписали Навального, адже стан його здоров'я покращився до такої міри, що у стаціонарі не було потреби.
- На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
- Пляшка мінеральної води, на якій німецькі фахівці знайшли сліди отрути з групи "Новічок", була вилучена з готельного номера Навального в Томську.
- Пізніше лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок". Росія усі обвинувачення у свій бік заперечує.