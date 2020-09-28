Пропагандист Киселев для сюжета побрился в номере Навального и одел белый халат

Российский пропагандист Дмитрий Киселев для своего сюжета о российском оппозиционере Алексее Навальном посетил отель, где ранее политика могли отравить.

Источник: сюжет на телеканале "Россия-1"

Детали: Киселев в сюжете бреется в номере 239 отеля Xander и рассказывает, что его жена отказалась с ним ехать в Томск, поскольку "брезгует".

Киселев говорит, что, если бы в номере были обнаружены следы яда "Новичок", то весь отель бы закрыли и проводили бы дезинфекцию. По словам Киселева, он "просто в халате" и ему ничего не угрожает.

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