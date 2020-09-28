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Пропагандист Киселев для сюжета побрился в номере Навального и одел белый халат

Понедельник, 28 сентября 2020, 14:03

Российский пропагандист Дмитрий Киселев для своего сюжета о российском оппозиционере Алексее Навальном посетил отель, где ранее политика могли отравить.

Источник: сюжет на телеканале "Россия-1"

Детали: Киселев в сюжете бреется в номере 239 отеля Xander и рассказывает, что его жена отказалась с ним ехать в Томск, поскольку "брезгует".

Киселев говорит, что, если бы в номере были обнаружены следы яда "Новичок", то весь отель бы закрыли и проводили бы дезинфекцию. По словам Киселева, он "просто в халате" и ему ничего не угрожает.

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Предыстория:

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением - ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. После госпитализации его перевезли в немецкую клинику Charité.
  • 23 сентября в немецкой клинике Charité, в которой лечился российский политик, сообщили, что выписали Навального, ведь состояние его здоровья улучшилось до такой степени, что в стационаре не было необходимости.
  • В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • Бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера Навального в Томске.
  • Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок". Россия все обвинения в свой адрес отрицает.

Темы: РосcияпропагандаНавальный


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