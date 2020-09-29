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АРМА интересуется имуществом Лероса

Вторник, 29 сентября 2020, 13:43

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, просит Украинский институт интеллектуальной собственности сообщить, регистрировал ли Гео Лерос авторское право на что-либо, и если да – предоставить копии документов, которые он подавал.

Источник: ознакомленные с ситуацией собеседники "Украинской правды"

Детали: Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску и менеджменту активов, АРМА) просит госпредприятие "Украинский институт интеллектуальной собственности" предоставить эту информацию до 30 сентября.

Основанием стало обращение к АРМА относительно выявления и розыска имущества, принадлежащего Гео Леросу, сроки выполнения этого обращения ограничены.

Агентство интересует, есть ли народный депутат Лерос в реестрах Института интеллектуальной собственности, и если да – то интересуют копии его заявления и других документов из архива относительно объектов интеллектуальной собственности.

Напомним: Гео Лероса исключили из парламентской фракции "Слуга народа" после резкой критики президента Владимира Зеленского и словесных перепалок с ним. После этого его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о якобы уклонении от уплаты налогов.

Темы: Гео Лерос АРМА


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