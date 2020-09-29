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АРМА интересуется имуществом Лероса

Вторник, 29 сентября 2020, 13:43
АРМА интересуется имуществом Лероса

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, просит Украинский институт интеллектуальной собственности сообщить, регистрировал ли Гео Лерос авторское право на что-либо, и если да – предоставить копии документов, которые он подавал.

Источник: ознакомленные с ситуацией собеседники "Украинской правды"

Детали: Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску и менеджменту активов, АРМА) просит госпредприятие "Украинский институт интеллектуальной собственности" предоставить эту информацию до 30 сентября.

Основанием стало обращение к АРМА относительно выявления и розыска имущества, принадлежащего Гео Леросу, сроки выполнения этого обращения ограничены.

Агентство интересует, есть ли народный депутат Лерос в реестрах Института интеллектуальной собственности, и если да – то интересуют копии его заявления и других документов из архива относительно объектов интеллектуальной собственности.

Напомним: 1 сентября Гео Лероса исключили из парламентской фракции "Слуга народа" после резкой критики президента Владимира Зеленского и словесных перепалок с ним. После этого его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о якобы уклонении от уплаты налогов.

На заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента – в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

Зеленский назвал депутата "взяточником и предателем своей страны". В ответ Лерос назвал президента лжецом и "клоуном из 95 Квартала".

Предыстория:

  • 28 августа Гео Леросу сожгли автомобиль.
  • Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента. 
  • В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака – Дениса Ермака– проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.
  • Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.

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Темы: Гео Лерос АРМА
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