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Головний розвідник РФ звинуватив ЦРУ і Пентагон у причетності до протестів у Білорусі

Вівторок, 29 вересня 2020, 16:31

Директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що інструктори ЦРУ і Пентагону беруть участь в підготовці протестів в Білорусі.

Джерело: пресслужба СЗР РФ

Пряма мова: "Борці за оновлену Білорусь" проходять підготовку в Польщі, Грузії, в Україні і в країнах Балтії за участю інструкторів з ЦРУ і Пентагону, афілійованих з Держдепартаментом американських НУО".

Деталі: За його словами, "США використовують найнечистоплотніші методи для розгойдування ситуації в Білорусі".

Зокрема, він заявив, що "Держдепартамент розгорнув роботу по підключенню до протестних виступів екстремістських елементів".

Також він вважає, що США прагнуть втягнути католицькі громади Білорусі в акції протесту проти самопроголошеної влади Олександра Лукашенка.

За словами Наришкіна, російська розвідка має дані про підготовку резонансної провокації у Білорусі.

Пряма мова: "За наявними даними, серед екстремістськи налаштованих противників нинішньої влади Білорусі, які переховуються зараз за кордоном, виношується план резонансної провокації, в ході якої був би заарештований або навіть поранений, або вбитий один з авторитетних священнослужителів РКЦ (Римсько-католицької церкви).

Це розрахунок на те, що це дозволить істотно підвищити антиурядові настрої серед католиків і підстьобнути їх до більш активної участі у вуличних протестах".

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Теми: СШАРосіярозвідкаБілорусь


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