Головний розвідник РФ звинуватив ЦРУ і Пентагон у причетності до протестів у Білорусі
Директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що інструктори ЦРУ і Пентагону беруть участь в підготовці протестів в Білорусі.
Джерело: пресслужба СЗР РФ
Пряма мова: "Борці за оновлену Білорусь" проходять підготовку в Польщі, Грузії, в Україні і в країнах Балтії за участю інструкторів з ЦРУ і Пентагону, афілійованих з Держдепартаментом американських НУО".
Деталі: За його словами, "США використовують найнечистоплотніші методи для розгойдування ситуації в Білорусі".
Зокрема, він заявив, що "Держдепартамент розгорнув роботу по підключенню до протестних виступів екстремістських елементів".
Також він вважає, що США прагнуть втягнути католицькі громади Білорусі в акції протесту проти самопроголошеної влади Олександра Лукашенка.
За словами Наришкіна, російська розвідка має дані про підготовку резонансної провокації у Білорусі.
Пряма мова: "За наявними даними, серед екстремістськи налаштованих противників нинішньої влади Білорусі, які переховуються зараз за кордоном, виношується план резонансної провокації, в ході якої був би заарештований або навіть поранений, або вбитий один з авторитетних священнослужителів РКЦ (Римсько-католицької церкви).
Це розрахунок на те, що це дозволить істотно підвищити антиурядові настрої серед католиків і підстьобнути їх до більш активної участі у вуличних протестах".
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Передісторія:
- 23 вересня у Мінську відбулась таємна інавгурація Олександра Лукашенка. Реакцією на цю подію стали чергові мітинги у Білорусі. У свою чергу силовики традиційно займались жорстким розгоном учасників акцій, використовуючи водомети.
- Україна, слідом за Польщею, Німеччиною та Литвою, відмовилась визнавати легітимність та повноваження Лукашенка. У Москві вважають, що інавгурація – це особиста справа офіційного Мінська.