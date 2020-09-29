Главный разведчик РФ обвиняет ЦРУ и Пентагон в причастности к протестам в Беларуси
Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что инструкторы ЦРУ и Пентагона участвуют в подготовке протестов в Беларуси.
Источник: пресс-бюро СВР РФ
Прямая речь: "Борцы за обновленную Беларусь" проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО".
Детали: По его словам, "США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси".
В частности, он заявил, что "Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов".
Также он считает, что США стремятся втянуть католические общины Беларуси в акции протеста против самопровозглашенной власти Александра Лукашенко.
По словам Нарышкина, российская разведка располагает данными о подготовке резонансной провокации в Беларуси.
Прямая речь: "По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Беларуси вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен, или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ (Римско-католической церкви).
Это расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах".
Читайте больше: Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция
Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси
Предыстория:
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко. Реакцией на это событие стали очередные митинги в Беларуси. В свою очередь силовики традиционно занимались жестким разгоном участников акций, используя водометы.
- Украина, вслед за Польшей, Германией и Литвой, отказалась признавать легитимность и полномочия Лукашенко. В Москве считают, что инаугурация - это личное дело официального Минска.