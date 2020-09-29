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Главный разведчик РФ обвиняет ЦРУ и Пентагон в причастности к протестам в Беларуси

Вторник, 29 сентября 2020, 16:31

Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что инструкторы ЦРУ и Пентагона участвуют в подготовке протестов в Беларуси.

Источник: пресс-бюро СВР РФ

Прямая речь: "Борцы за обновленную Беларусь" проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО".

Детали: По его словам, "США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси".

В частности, он заявил, что "Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов".

Также он считает, что США стремятся втянуть католические общины Беларуси в акции протеста против самопровозглашенной власти Александра Лукашенко.

По словам Нарышкина, российская разведка располагает данными о подготовке резонансной провокации в Беларуси.

Прямая речь: "По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Беларуси вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен, или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ (Римско-католической церкви).

Это расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах".

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Темы: СШАРосcияразведкаБеларусь


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