НАБУ: Рішення ВРП щодо суддів ОАСК може свідчити про зв’язки між ними

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що Вища рада правосуддя під надуманим приводом повернула клопотання про відсторонення деяких суддів Окружного адміністративного суду Києва на час розслідування і знехтувала доказами вручення підозр суддям.

Джерело: заява НАБУ, оприлюднена 3 вересня у відповідь на рішень ВРП від 1 вересня щодо судді Павла Вовка та його колег

Дослівно бюро: "ВРП знехтувала фактами слідства, ухваливши рішення на захист викритих на зловживаннях суддів ОАСК. Аргументи, які ВРП використала, ставши на захист суддів ОАСК, на думку НАБУ, є надуманими і можуть свідчити про наявність зв’язків з фігурантами опублікованих Національним бюро аудіозаписів – доказів у кримінальному провадженні".

Деталі: НАБУ зазначає, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ та прокурори САП повідомили голові ОАСК та чотирьом суддям цього ж суду про підозру за процедурою, передбаченою статтями 135, 278 КПК України: повідомлення про підозри вручили керівнику апарату ОАСК і направили рекомендованими відправленнями поштою додому.

Це був вимушений крок, бо суддів поінформували про наміри слідства – і їх не було за місцем роботи та проживання.

НАБУ додає, що потім, попри численні повідомлення про виклики, підозрювані судді ОАСК ухилялися від особистого отримання повідомлень, продовжували відпустки та переховувалися від органу досудового розслідування – і лише після оголошення їх у розшук з’явилися на робочих місцях та заявили про свою присутність.

Після цього їм особисто повторно вручили відповідні повідомлення про підозру. Документи, які підтверджують цей факт, є поміж матеріалів, наданих до ВРП, наголошує НАБУ.

Але "ВРП проігнорувала ці очевидні факти, заявивши про відсутність доказів належного вручення підозр чотирьом суддям ОАСК", обурюється бюро.

Вища рада правосуддя визнала належним вручення повідомлення про підозру одному із суддів, хоча усі вони отримували їх однаково.

НАБУ нагадує, що детективи під час розслідування виявили інформацію про можливий зв’язок між підозрюваними суддями ОАСК та членами ВРП, які розглядали клопотання про їхнє відсторонення.

Дослівно НАБУ: "Відмовляючи у задоволенні клопотань щодо двох суддів нібито у зв’язку із відсутністю належного обґрунтування висунутих їм підозр, ВРП свідомо проігнорувала наявність у матеріалах клопотання ухвали слідчого судді ВАКС про дозвіл на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, одержаних під час розслідування іншого кримінального провадження. Цей дозвіл отримано після повідомлення суддям ОАСК та іншим особам про підозру…

Відмова ВРП відсторонити суддів Окружного адміністративного суду Києва, підозрюваних у захопленні державної влади, від здійснення правосуддя на час розслідування їхніх зловживань, свідчить про небажання очищувати судову систему".

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