Зеленський відсторонився від звинувачень на адресу суддів ОАСК

Президент Володимир Зеленський не коментуватиме звинувачення проти суддів Окружного адміністративного суду Києва, але взяв їх до відома, заявили в Офісі президента.

Джерело: Офіс президента у відповідь на вимоги до Зеленського "відреагувати" на звинувачення проти суддів Окружного адмінсуду Києва

Дослівно: "Конституцією України встановлено чіткий поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову. Це вже неодноразово тлумачилося в рішеннях Конституційного Суду та пояснювалось у численних коментарях експертів-правників. З корпусом цих текстів легко ознайомитись.

Президент України, згідно з повноваженнями, які дає йому Конституція, не має права або обов'язку надавати оцінку рішенням судів чи звинуваченням проти суддів. Навіть якщо розглядати повноваження президента в межах теоретичної концепції так званих прихованих повноважень (inherent powers), не виписаних до Конституції, все одно видається сумнівною вимога до президента надавати таку оцінку.

Також президент не може скасовувати дію презумпції невинуватості стосовно окремих осіб. Президент, як і будь-який громадянин у державі, може поділитися своїми враженнями щодо певної резонансної інформації, яка стосується відкритих даних кримінальних проваджень, але не більше.

Взяли до відома всю інформацію щодо можливих порушень закону представниками судової гілки влади, а також щодо розгляду відповідних звинувачень у Вищій раді правосуддя. Сподіваємося, що розслідування такої гучної справи допоможе встановити всі правдиві обставини".

Деталі: В ОП додали, що після зміни влади у 2019 році Національне антикорупційне бюро України одержало всю необхідну законодавчу підтримку для незалежної оперативної роботи. Також були забезпечені всі умови для функціонування Антикорупційного суду.

На Банковій сподіваються, що "ця політична інвестиція дасть відповідний результат для суспільства й утвердження принципу верховенства права".

Там запевняють, що "судова реформа залишається пріоритетом для держави".

І додають, що нині ні у президента, ні у Верховної Ради немає законної можливості звільняти суддів та радикально перебудовувати судову систему.

Цьому передувало: Президент не коментував справу ОАСК ані після появи перших "плівок Вовка" у липні 2019 року, ані після другої публікації записів у липні 2020 року.

Читайте також: "Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Передісторія: