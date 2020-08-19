Справа "вагнерівців": ексначальник ГУР каже про домисли, журналіст наполягає на держзраді
Звільнений у серпні начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба вважає, що "дезінформація і домисли", поширювані в пресі у т.зв. "справі "вагнерівців "є спробою завдати шкоди спецслужбам України.
Джерело: Бурба в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", журналіст Юрій Бутусов у Facebook
Пряма мова Бурби: "Відразу і прямо хочу заявити, коментувати будь-які реальні або ймовірні дії спецслужб колишнім начальником військової розвідки вважаю неправильним. По так званій справі "вагнерівців" у пресі дуже багато явної дезінформації та домислів. На мій погляд, всі ці домисли спрямовані виключно на спробу завдати істотної шкоди репутації спецслужбам України...
Безумовно, наші оперативні служби уважно спостерігали і спостерігають за системними ворогами країни. І проводять відповідне документування тих чи інших дій. Безумовно, також, що все це строго секретна інформація, і вона ніколи не стає публічно відкритою. А тому вибудовувати конспірологічні теорії, повністю копіюючи їх з газетних "розслідувань", придуманих і реалізованих, російськими спецтехнологами неприпустимо".
Деталі: Бурба назвав "безглуздими домислами" версії про можливу участь президента України в будь-якої допомоги "вагнеровцам".
На прохання прокоментувати поширювану в ЗМІ інформацію про те, що операція спецслужб України щодо затримання "вагнерівців" була зірвана витоком з боку оточення президента, він відповів: "Така інформація відсутня".
У той же час журналіст Юрій Бутусов, який одним з перших заявив, що затримання "вагнерівців" планувалося СБУ, але зірвалося через витік з Офісу президента, стверджує, що заява Бурби підготовлена піарниками ОП, а також наполягає на факті державної зради, і вимагає від президента Зеленського негайного реагування - вимагати порушення кримінальної справи за фактом витоку інформації і підозри в зраді. Бутусов також зазначив, що готовий давати свідчення.
Пряма мова Бутусова: "Підказую: сталося розголошення інформації про кримінальну справу №42014000000000457, в рамках якого проводилася операція. Я називаю номер справи - і влада зобов'язана розпочати розслідування, а що ж у цій справі було, і чому стався провал операції, в рамках якої було відкрито провадження. За це треба нести відповідальність - і треба визначити - хто ж саме розголосив.
Пане президенте, моя стаття - це заява про злочин, підозра в державній зраді, яка стосується особисто вас.
Вказано імена всіх учасників наради в Офісі президента - і зовсім зрозуміло, кого саме треба допитати. Сьогодні цілий ряд народних депутатів заявили про провал секретної операції - і на це також зобов'язані реагувати правоохоронні органи.
І реагувати президент зобов'язаний згідно із законом України - а саме, вимагати порушення кримінальної справи за фактом витоку інформації і підозри в зраді. Це не опція - це закон".
Передісторія:
- 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали 29 липня.
- Згідно з інформацією джерел УП українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
- Журналістка Яніна Соколова опублікувала на своєму Youtube-каналі записи з вербуванням російських військових, під час яких вони розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.
- Президент Володимир Зеленський 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
- Буданов запевнив, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ.