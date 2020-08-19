Справа "вагнерівців": ексначальник ГУР каже про домисли, журналіст наполягає на держзраді

Звільнений у серпні начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба вважає, що "дезінформація і домисли", поширювані в пресі у т.зв. "справі "вагнерівців "є спробою завдати шкоди спецслужбам України.

Джерело: Бурба в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", журналіст Юрій Бутусов у Facebook

Пряма мова Бурби: "Відразу і прямо хочу заявити, коментувати будь-які реальні або ймовірні дії спецслужб колишнім начальником військової розвідки вважаю неправильним. По так званій справі "вагнерівців" у пресі дуже багато явної дезінформації та домислів. На мій погляд, всі ці домисли спрямовані виключно на спробу завдати істотної шкоди репутації спецслужбам України...

Безумовно, наші оперативні служби уважно спостерігали і спостерігають за системними ворогами країни. І проводять відповідне документування тих чи інших дій. Безумовно, також, що все це строго секретна інформація, і вона ніколи не стає публічно відкритою. А тому вибудовувати конспірологічні теорії, повністю копіюючи їх з газетних "розслідувань", придуманих і реалізованих, російськими спецтехнологами неприпустимо".

Деталі: Бурба назвав "безглуздими домислами" версії про можливу участь президента України в будь-якої допомоги "вагнеровцам".

На прохання прокоментувати поширювану в ЗМІ інформацію про те, що операція спецслужб України щодо затримання "вагнерівців" була зірвана витоком з боку оточення президента, він відповів: "Така інформація відсутня".

У той же час журналіст Юрій Бутусов, який одним з перших заявив, що затримання "вагнерівців" планувалося СБУ, але зірвалося через витік з Офісу президента, стверджує, що заява Бурби підготовлена піарниками ОП, а також наполягає на факті державної зради, і вимагає від президента Зеленського негайного реагування - вимагати порушення кримінальної справи за фактом витоку інформації і підозри в зраді. Бутусов також зазначив, що готовий давати свідчення.

Пряма мова Бутусова: "Підказую: сталося розголошення інформації про кримінальну справу №42014000000000457, в рамках якого проводилася операція. Я називаю номер справи - і влада зобов'язана розпочати розслідування, а що ж у цій справі було, і чому стався провал операції, в рамках якої було відкрито провадження. За це треба нести відповідальність - і треба визначити - хто ж саме розголосив.

Пане президенте, моя стаття - це заява про злочин, підозра в державній зраді, яка стосується особисто вас.

Вказано імена всіх учасників наради в Офісі президента - і зовсім зрозуміло, кого саме треба допитати. Сьогодні цілий ряд народних депутатів заявили про провал секретної операції - і на це також зобов'язані реагувати правоохоронні органи.

І реагувати президент зобов'язаний згідно із законом України - а саме, вимагати порушення кримінальної справи за фактом витоку інформації і підозри в зраді. Це не опція - це закон".

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