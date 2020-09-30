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Майже 40 тисяч білорусів подали звернення проти Лукашенка до суду в Гаазі

Середа, 30 вересня 2020, 13:02
Фото 360tv.ru

37 тисяч 362 білоруси зі 102 країн світу подали звернення проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Джерело: білоруська громадянська ініціатива Хартія 97 з посиланням на організаторів акції

Дослівно зі звернення: "Ми, білоруси, заявляємо, що Лукашенко і його режим винні в злочинах проти людства, оскільки він особисто санкціонував звірства, які мали місце на вулицях Білорусі, в тюрмах і слідчих ізоляторах після дня виборів. Ми хочемо підкреслити важливість порушення судової справи проти Лукашенка".

Деталі: Відзначається, що звернення було створене як відповідь на "захоплення влади в Білорусі Лукашенком шляхом фальсифікації виборів 9 серпня 2020 року, жорстокого придушення мирних протестів, в тому числі із застосуванням зброї, і масових репресій проти білорусів".

Білоруси закликали Міжнародний Кримінальний Суд і прокурора Фату Бенсуда порушити кримінальну справу проти Лукашенка "за злочини проти людства".

Звернення було ініційоване Білоруським Канадським Альянсом і Ініціативою Білорусів Торонто "Васильки".

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Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.
  • За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено.
  • Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Українська правда
Теми: БілорусьЛукашенко


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