Майже 40 тисяч білорусів подали звернення проти Лукашенка до суду в Гаазі

37 тисяч 362 білоруси зі 102 країн світу подали звернення проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Джерело: білоруська громадянська ініціатива Хартія 97 з посиланням на організаторів акції

Дослівно зі звернення: "Ми, білоруси, заявляємо, що Лукашенко і його режим винні в злочинах проти людства, оскільки він особисто санкціонував звірства, які мали місце на вулицях Білорусі, в тюрмах і слідчих ізоляторах після дня виборів. Ми хочемо підкреслити важливість порушення судової справи проти Лукашенка".

Деталі: Відзначається, що звернення було створене як відповідь на "захоплення влади в Білорусі Лукашенком шляхом фальсифікації виборів 9 серпня 2020 року, жорстокого придушення мирних протестів, в тому числі із застосуванням зброї, і масових репресій проти білорусів".

Білоруси закликали Міжнародний Кримінальний Суд і прокурора Фату Бенсуда порушити кримінальну справу проти Лукашенка "за злочини проти людства".

Звернення було ініційоване Білоруським Канадським Альянсом і Ініціативою Білорусів Торонто "Васильки".

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

Ціна мовчання: чому Україна зобов'язана оголосити про невизнання виборів у Білорусі

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія: