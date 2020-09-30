Почти 40 тысяч белорусов подали обращения против Лукашенко в суд в Гааге

37 тысяч 362 белоруса из 102 стран мира подали обращения против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в международный уголовный суд в Гааге.

Источник: белорусская гражданская инициатива Хартия 97 со ссылкой на организаторов акции

Дословно из обращения: "Мы, белорусы, заявляем, что Лукашенко и его режим виновны в преступлениях против человечества, поскольку он лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Беларуси, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов. Мы хотим подчеркнуть важность возбуждения судебного дела против Лукашенко".

Детали: Отмечается, что обращение было создано как ответ на "захват власти в Беларуси Лукашенко путем фальсификации выборов 9 августа 2020 года, жестокого подавления мирных протестов, в том числе с применением оружия, и массовых репрессий против белорусов".

Белорусы призвали Международный Уголовный Суд и прокурора Фату Бенсуда возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко "за преступления против человечества".

Обращение было инициировано Белорусским Канадским Альянсом и Инициативой Белорусов Торонто "Васильки".

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