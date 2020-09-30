Почти 40 тысяч белорусов подали обращения против Лукашенко в суд в Гааге
37 тысяч 362 белоруса из 102 стран мира подали обращения против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в международный уголовный суд в Гааге.
Источник: белорусская гражданская инициатива Хартия 97 со ссылкой на организаторов акции
Дословно из обращения: "Мы, белорусы, заявляем, что Лукашенко и его режим виновны в преступлениях против человечества, поскольку он лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Беларуси, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов. Мы хотим подчеркнуть важность возбуждения судебного дела против Лукашенко".
Детали: Отмечается, что обращение было создано как ответ на "захват власти в Беларуси Лукашенко путем фальсификации выборов 9 августа 2020 года, жестокого подавления мирных протестов, в том числе с применением оружия, и массовых репрессий против белорусов".
Белорусы призвали Международный Уголовный Суд и прокурора Фату Бенсуда возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко "за преступления против человечества".
Обращение было инициировано Белорусским Канадским Альянсом и Инициативой Белорусов Торонто "Васильки".
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Предыстория:
- После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
- Государственное информагентство Беларуси 23 сентября сообщило, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". Издение TUT.BY сообщило, что на 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться, об инаугурации не слышали.
- По белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна транслироваться по национальному телевидению. Это не было сделано.
- Исполнение полномочий предыдущего срока Лукашенко истекало 5 ноября.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.