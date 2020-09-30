Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Єрмак радить нардепам їхати на Донбас, щоб "зрозуміти, що там відбувається"

Середа, 30 вересня 2020, 19:23

Глава Офісу президента Андрій Єрмак радить народним депутатам особисто з’їздити на Донбас, але "не в паркетному режимі, і не на пів дня".

Джерело: Єрмак у Facebook

Деталі: "Продовжуючи розпочату президентом розмову із заступниками глави фракції, повторно закцентую увагу на чудовій пропозиції.

Щоб добре розуміти те, що відбувається на Донбасі, потрібно все-таки депутатам туди особисто з'їздити. Але не в "паркетному режимі адмінподорожі" і не на півдня. А побачити на власні очі справжнє життя, відверто поспілкуватися з місцевими жителями, військовими. Послухати біль конкретних людей - наприклад розпитати про їхнє ставлення до режиму припинення вогню.

І нарешті зрозуміти, що ця тиша для них дійсно означає.  А вже потім обговорювати щось, писати дуже викривальні "фейсбучні повчання", давати глобальні поради як за три дні все вирішити".

Передісторія:

  • 18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
  • Пізніше його онука Марія Фокіна заявила, що познайомила дідуся із Єрмаком та причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську. 
  • 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Фокіна.

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакВерховна РадаДонбасвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві побили працівницю посольства США: вона померла у лікарні

Бойовики атакували українські позиції: є поранений

інфографікаУряд затвердив додаткові вихідні на наступний рік

"Він зрадив президента": у Тищенка відреагували на звинувачення Лероса

Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед нардепів

Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ

Усі новини...
Андрій Єрмак
Єрмак обурився, що в політиці мало жінок, хоча в керівництві ОП їх теж обмаль
Корупція часів Зеленського: "Вова не краде", але низи "стрижуть" для себе
Єрмак вибілює бюджет-2021: каже, що не всі гроші Авакову
Останні новини
19:42
НБУ визначив курс гривні на перший день жовтня
19:36
Загибель співробітниці посольства США: з’явилися нові деталі
19:23
Єрмак радить нардепам їхати на Донбас, щоб "зрозуміти, що там відбувається"
19:09
Бджоляри заявляють, що цей медовий сезон – найгірший за 40 років
18:58
СБУ накрила проросійську ботоферму з 8 тисячами SIM-карток
18:43
Міжнародні експерти вважають реалістичною приватизацію Приватбанку до 2025 року
18:27
Президент Азербайджану назвав умову припинення вогню у Нагірному Карабаху
18:16
фото, відеоНа Луганщині масштабні пожежі: евакуйовують села, задіяні майже 200 пожежників
18:11
"Укрспирт" виставив на приватизацію п’ятий завод
17:54
відеоБойовики завербували чиновницю Луганської ОДА
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!