Єрмак радить нардепам їхати на Донбас, щоб "зрозуміти, що там відбувається"
Глава Офісу президента Андрій Єрмак радить народним депутатам особисто з’їздити на Донбас, але "не в паркетному режимі, і не на пів дня".
Джерело: Єрмак у Facebook
Деталі: "Продовжуючи розпочату президентом розмову із заступниками глави фракції, повторно закцентую увагу на чудовій пропозиції.
Щоб добре розуміти те, що відбувається на Донбасі, потрібно все-таки депутатам туди особисто з'їздити. Але не в "паркетному режимі адмінподорожі" і не на півдня. А побачити на власні очі справжнє життя, відверто поспілкуватися з місцевими жителями, військовими. Послухати біль конкретних людей - наприклад розпитати про їхнє ставлення до режиму припинення вогню.
І нарешті зрозуміти, що ця тиша для них дійсно означає. А вже потім обговорювати щось, писати дуже викривальні "фейсбучні повчання", давати глобальні поради як за три дні все вирішити".
Передісторія:
- 18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
- Пізніше його онука Марія Фокіна заявила, що познайомила дідуся із Єрмаком та причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську.
- 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Фокіна.