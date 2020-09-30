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Єрмак радить нардепам їхати на Донбас, щоб "зрозуміти, що там відбувається"

Середа, 30 вересня 2020, 19:23
Єрмак радить нардепам їхати на Донбас, щоб зрозуміти, що там відбувається

Глава Офісу президента Андрій Єрмак радить народним депутатам особисто з’їздити на Донбас, але "не в паркетному режимі, і не на пів дня".

Джерело: Єрмак у Facebook

Деталі: "Продовжуючи розпочату президентом розмову із заступниками глави фракції, повторно закцентую увагу на чудовій пропозиції.

Щоб добре розуміти те, що відбувається на Донбасі, потрібно все-таки депутатам туди особисто з'їздити. Але не в "паркетному режимі адмінподорожі" і не на півдня. А побачити на власні очі справжнє життя, відверто поспілкуватися з місцевими жителями, військовими. Послухати біль конкретних людей - наприклад розпитати про їхнє ставлення до режиму припинення вогню.

І нарешті зрозуміти, що ця тиша для них дійсно означає.  А вже потім обговорювати щось, писати дуже викривальні "фейсбучні повчання", давати глобальні поради як за три дні все вирішити".

Передісторія:

  • 18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
  • Пізніше його онука Марія Фокіна заявила, що познайомила дідуся із Єрмаком та причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську. 
  • 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Фокіна.

Українська правда

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Теми: Андрій ЄрмакВерховна РадаДонбасвійна
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