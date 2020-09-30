Єрмак радить нардепам їхати на Донбас, щоб "зрозуміти, що там відбувається"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак радить народним депутатам особисто з’їздити на Донбас, але "не в паркетному режимі, і не на пів дня".

Джерело: Єрмак у Facebook

Деталі: "Продовжуючи розпочату президентом розмову із заступниками глави фракції, повторно закцентую увагу на чудовій пропозиції.

Щоб добре розуміти те, що відбувається на Донбасі, потрібно все-таки депутатам туди особисто з'їздити. Але не в "паркетному режимі адмінподорожі" і не на півдня. А побачити на власні очі справжнє життя, відверто поспілкуватися з місцевими жителями, військовими. Послухати біль конкретних людей - наприклад розпитати про їхнє ставлення до режиму припинення вогню.

І нарешті зрозуміти, що ця тиша для них дійсно означає. А вже потім обговорювати щось, писати дуже викривальні "фейсбучні повчання", давати глобальні поради як за три дні все вирішити".

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