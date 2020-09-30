Ермак советует нардепам ехать на Донбасс, чтобы "понять, что там происходит"
Глава Офиса президента Андрей Ермак советует народным депутатам лично съездить на Донбасс, но "не в паркетном режиме, и не на пол дня".
Источник: Ермак в Facebook
Детали: "Продолжая начатую президентом разговор с заместителями главы фракции, повторно акцентируем внимание на прекрасное предложение.
Чтобы хорошо понимать, что происходит на Донбассе, нужно все-таки депутатам туда лично съездить. Но не в "паркетном режиме админпутешествия" и не на полдня. А увидеть воочию настоящую жизнь, откровенно пообщаться с местными жителями, военными. Послушать боль конкретных людей - например расспросить об их отношении к режиму прекращения огня.
И наконец понять, что эта тишина для них действительно значит. А уже потом обсуждать то, писать очень обличительные "фейсбучных поучений", давать глобальные советы как за три дня все решить".
Предыстория:
- 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
- Позже его внучка Мария Фокина заявила, что познакомила дедушку с Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав ТКГ.
- 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Фокина.