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Ермак советует нардепам ехать на Донбасс, чтобы "понять, что там происходит"

Среда, 30 сентября 2020, 19:23
Ермак советует нардепам ехать на Донбасс, чтобы понять, что там происходит

Глава Офиса президента Андрей Ермак советует народным депутатам лично съездить на Донбасс, но "не в паркетном режиме, и не на пол дня".

Источник: Ермак в Facebook

Детали: "Продолжая начатую президентом разговор с заместителями главы фракции, повторно акцентируем внимание на прекрасное предложение.

Чтобы хорошо понимать, что происходит на Донбассе, нужно все-таки депутатам туда лично съездить. Но не в "паркетном режиме админпутешествия" и не на полдня. А увидеть воочию настоящую жизнь, откровенно пообщаться с местными жителями, военными. Послушать боль конкретных людей - например расспросить об их отношении к режиму прекращения огня.

И наконец понять, что эта тишина для них действительно значит. А уже потом обсуждать то, писать очень обличительные "фейсбучных поучений", давать глобальные советы как за три дня все решить".

Предыстория:

  • 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
  • Позже его внучка Мария Фокина заявила, что познакомила дедушку с Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав ТКГ.
  • 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Фокина.

Украинская правда

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Темы: Андрей ЕрмакВерховная РадаДонбассвойна
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